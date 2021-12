Calcio/ Coppa Italia, Ekuban di testa porta il Genoa agli ottavi: Salernitana ko - LevanteNews

Genoa: Semper; Biraschi, Bani, Vasquez; Sabelli, Portanova, Hernani, Galdames, Cambiaso; Ekuban, Destro. All. Shevchenko

Salernitana: Fiorillo; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Vergani, Djuric. All. Colantuono

Ekuban trova il gol nel momento più delicato della partita e il Genoa passa il turno ci Coppa Italia contro la Salernitana: finisce 1-0 al Ferraris per i rossoblu che affronteranno il Milan agli ottavi a San Siro.

Il tecnico dei rossoblu attua un po’ di turn over anche in virtù dell’impegno di venerdì all’Olimpico contro la Lazio: in porta c’è Semper, mentre nella linea a tre Biraschi, Bani e Vasquez. A centrocampo Sabelli e Cambiaso sulle fasce con Portanova, Hernani e Galdames in mezzo. Destro ed Ekuban in attacco.

E’ il Genoa all’8′ del primo tempo a rendersi pericoloso ma il tiro di Portanova viene respinto da Bogdan. I padroni di casa cercano di mettere in difficoltà la Salernitana che però si difende bene e al 39′ rischia pure di andare in vantaggio ma Semper è strepitoso su Djuric.

Nella ripresa Shevchenko decide di cambiare qualcosa ma è la Salernitana a fare meglio non riuscendo però a trovare il modo di superare la difesa ospite. Al 77′ però il gol che permette al Genoa di trovare il passaggio del turno: Kallon subentrato a Portanova mette un bel pallone in area di rigore con Ekuban bravo ad intervenire. Poi la gara non regala più emozioni e al 94′ l’arbitro sancisce la fine della partita. Per il Genoa una vittoria che fa morale dopo il derby perso venerdì scorso. Da domani testa al campionato per provare a muovere la classifica ferma dalla sfida contro l’Udinese.