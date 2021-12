Sestri: sabato 18 mostra di Rezzano e Montanaro - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

Aprirà le porte ai visitatori sabato 18 dicembre, nel tardo pomeriggio, la Mostra foto-grafica – Composizioni inedite di Marcello Rezzano accompagnate da testimonianze fotografiche di Roberto Montanari esposizione dedicata interamente a Sestri Levante in cui saranno esposti lavori grafico/pittorici di Marcello Rezzano e realizzazioni fotografiche di Roberto Montanari.

“È sempre un piacere ospitare una mostra di Marcello Rezzano, in questo caso accompagnato da un grande fotografo come Roberto Montanari – dichiara la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio -. Lo sguardo originale di Rezzano, unito all’occhio fotografico di Montanari, ci conducono in un viaggio unico, dove è protagonista la nostra città: per questo ringrazio entrambi, non solo per la voglia di offrire a tutti noi un momento di arte così importante, ma anche per l’amore, tangibile, per Sestri Levante e tutto il territorio”.

Marcello Rezzano con il suo sguardo unico, colto, ironico, profondo e spesso onirico presenta due segmenti della sua ampia produzione artistica. Il primo costituito da una serie inedita di composizioni grafiche e cromatiche dedicate alla città, al suo ambiente, ai suoi colori mentre il secondo affronta tematiche a carattere generale e che inducono il visitatore a riflettere sui rapporti tra l’essere umano e la complessa e difficile fase storica che stiamo attraversando.

Roberto Montanari presenta invece due lavori fotografici diversi tra loro ma con un’unica tematica: “Sestri Levante tra cielo e mare”. Il primo progetto, a colori, vuole essere un omaggio alla nuova biblioteca di Riva Trigoso dove i protagonisti sono il cielo, il mare, i libri e l’essere umano. Il secondo lavoro è composto da una serie di opere stampate con una antica tecnica ottocentesca che come scrisse Philippe Daverio: “…un esperimento quello di Montanari dove (…) la manualità torna prorompente (…) e il risultato miracolosamente ottenuto è fotografia e pittura, stampa effettuata con la luce e contemporaneamente guidata dalla mano…”.

Conclude Maria Elisa Bixio, assessora alle Politiche culturali: “Si chiude un anno importante per le politiche culturali della nostra città in cui la memoria e il valore salvifico della cultura hanno contribuito a rendere questo periodo, ancora carico di incertezze, più stimolante, interessante ed invitante. La candidatura della città a Capitale della cultura italiana per il 2023, le tante mostre e manifestazioni, i commossi anniversari dei nostri illustri concittadini e i nostri festival hanno contribuito ad allietare, a farci riflettere e a creare occasioni di crescita collettiva. Ed è un piacere salutare il 2021 con la mostra “Foto-grafica” di Rezzano e Montanari, in cui lo sguardo attento, sensibile, accompagnato da un tocco di intelligente ironia del tratto di Rezzano vicino all’occhio interessato, intenso del fotografo Roberto Montanari ci accompagnano, attraverso i loro lavori, in luoghi a noi familiari ma che diventano nuovi ai nostri occhi curiosi di inedite conoscenze contribuendo a proseguire virtuosi percorsi culturali”.