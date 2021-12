Rapallo: il periodo delle mareggiate e il dragaggio - LevanteNews

Il dragaggio del golfo di Rapallo è importante per più motivi che vanno dalla pulizia del mare alla percorribilità da parte di imbarcazioni che abbiano un discreto pescaggio. Rilevante anche lo stanziamento per abbassare il fondale: 10.000.000 di euro. Nei giorni scorsi sono stati effettuati rilevamenti propedeutici all’inizio dei lavori. E’ probabile però che questi inizino a febbraio o marzo, quando è passato il tempo delle mareggiate che potrebbero intralciare le operazioni; anche se ci dovrà essere la garanzia che il dragaggio termini prima della stagione estiva per non compromettere l’attività balneare.

Peraltro l’augurio è che mareggiate importanti non ve ne siano proprio perché, finché non verrà ricostruita la diga foranea del porto privato Carlo Riva, il rischio è che i marosi invadano il lungomare. Il che sarebbe un guaio, in particolare quando i lavori alla soletta del torrente San Francesco imporranno di dirottare tutto il traffico sulla passeggiata a mare.