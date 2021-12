Rapallo: "Europa verde Tigullio" nuovo direttivo e gli obiettivi - LevanteNews

Da Danilo Bruno

Il giorno 10 dicembre 2021 a Rapallo si è svolta l’assemblea di iscritti e iscritte di Europa Verde del Tigullio.

In tale sede sono stati fissati gli obiettivi nazionali e locali di azione politica, mantenendo ferma da un lato la lotta al cambiamento climatico e la difesa dei valori costituzionali a cominciare dell’antifascismo e dall’antirazzismo mentre sul piano locale si vuole puntare ad una diversa idea di turismo,che renda il Tigullio finalmente attraente con un traffico sostenibile,adeguati servizi sanitari puntando sulla prevenzione primaria e soprattutto la definitiva nascita del Parco Nazionale di Portofino contro le opposizioni di Toti e della destra locale e e la ripresa del contratto di fiume dell’Entella per una autentica difesa del suolo contro ipotesi come la Diga Perfigli.

Alla fine sono stati eletti:

Massimiliano Amantini co- portavoce e Pierluigi Biagioni presidente onorario. Successivamente sono stati eletti membri del direttivo: Barbara Bernucci,Angelo Ercole,Cecilia Sacchi,Silvana Vernazza e Gaia Amantini anche in rappresentanza dei Giovani Eurpeisti Verdi.