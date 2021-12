Pallanuoto F/ Bogliasco, alla Vassallo la sfida alla capolista Roma - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Secondo impegno infrasettimanale della stagione per il Bogliasco di Mario Sinatra che domani pomeriggio alle 14 ospiterà alla Vassallo la capolista SIS Roma.

Un impegno sulla carta proibitivo per le biancazzurre, reduci dal successo bello e prezioso colto dieci giorni fa in casa del Milano. Malgrado le preventivabili difficoltà di un impegno assai arduo, la voglia di dare il massimo e di impensierire un avversario che ha ben altri obiettivi come sempre non mancherà: “Tutte le partite sono importanti e ogni punto può essere decisivo – chiarisce il direttore sportivo Elena Maggi – Per questo motivo non partiamo mai battute, anche quando la sfida sembra impari. Al contrario cerchiamo di giocare ogni gara al massimo delle nostre potenzialità. E lo faremo anche domani. Già contro Catania e contro Verona, altre due formazioni d’alta classifica, abbiamo dimostrato che non contano i nomi di chi scende in vasca ma solo il punteggio sul tabellone alla fine dell’incontro. Chi ci incontra, se vuole vincere, sa che lo deve meritare sul campo, segnando un gol più di noi. Da parte nostra sconti e regali non ne faremo a nessuno”.

La già citata vittoria di Milano ha permesso alle levantine di rilanciarsi in classifica, salendo a quota 7 punti, in piena lotta play-off. Che poi è anche il vero traguardo di questo campionato: “La nostra meta è quella: arrivare tra le prime sei e poi vedere cosa succede – aggiunge Maggi – Il percorso di crescita sta andando avanti bene, esattamente come ci eravamo prefissate. Ovviamente quando hai a che fare con un gruppo molto giovane come il nostro bisogna mettere in preventivo che gli alti e i bassi siano all’ordine del giorno. Ecco perché a volte alterniamo cose ottime ad altre rivedibili. Ma tutto questo, come detto, fa parte del progetto e noi lavoriamo ogni giorno per aumentare le prime e minimizzare le seconde”.

Quella con le capitoline sarà anche l’ultima uscita interna delle ragazze di Sinatra prima della fine del 2021. Un anno che si concluderà con un’altra trasferta lombarda, sabato a Como. Altra occasione per provare a portare ulteriore fieno in cascina: “Ciò che ci è mancato finora – conclude il ds biancazzurro – sono state le vittorie interne, visto che ad oggi abbiamo raccolto soltanto un punto alla Vassallo. Ma è anche vero che le avversarie incontrate sono state tutte molto forti. Vorrà dire che le soddisfazioni interne ce le riserveremo per il girone di ritorno…”.