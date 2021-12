Moneglia-Sestri-Chiavari- Rapallo- Santa-Sori, i film in Riviera - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante BURGO di Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636 228) da mercoledì 15 a domenica 19 Spider man no way home Ore: 16.00; 21.00 da giovedì 23 a domenica 26 1° film Sing 2 ore 16,00; 18,00 2° film Spider-man no way home ore 21.00 ********** ARISTON Sestri Levante (via Fico, 12; telefono 0185 41505)

Dal 15 al 21 dicembre Spiderman no way home Mercoledì 15 e giovedì 16 ore 17.00; 21.15 Venerdì, sabato e domenica ore 15.30; 18.30; 21.30 Lunedì e martedì ore 21.15 Mercoledì 22 (chiuso per turno) *** Diabolik (dal 16) giovedì ore 17.30; 21.00 Venerdì, sabato e domenica ore 15.45; 18.15; 21.00 Lunedì e martedì ore 21.00 Mercoledì 22 (chiuso per turno)

**********

MIGNON Chiavari (Via Martiri Liberazione 151; telefono 0185- 309694) Martedì 14 Caterina Caselli. Una vita, cento vite Ore: 15,30; 17,30 Regia: Renato De Maria . Con: Caterina Caselli – ITALIA, 2021 – 96′ Il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, icona di avanguardia musicale e di costume. *** Evento speciale I fratelli De Filippo Ore: 20,45 Regia: Sergio Rubini . Con:Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli – ITALIA, 2021 – 143′ Napoli, inizi del ‘900. Eduardo, Peppino e Titina vivono assieme alla madre Luisa De Filippo. Il padre naturale Eduardo Scarpetta, che è il più famoso attore e drammaturgo di quel periodo, si spaccia come loro zio, li trascura completamente ed è spesso severo nei loro confronti. Gli ha però trasmesso l’amore per il teatro e li ha fatti recitare fin da piccoli. Alla sua morte, nel 1925, non gli ha lasciato nulla; l’eredità infatti è stata spartita dalla famiglia legittima. Suo figlio Vincenzo, dopo aver ereditato la compagnia, cerca di avere tra gli attori sia Eduardo che Peppino. Con il primo nascono subito i contrasti, l’altro invece per un po’ recita per lui. Il grande desiderio dei De Filippo, malgrado i loro contrasti, è quello di fondare un trio con un repertorio tutto loro. E una notte di Natale, del 1931, il sogno comincia si avvera al Cinema Teatro Kursaal. *** Mercoledì 15 I fratelli De Filippo Ore: 16,30 Caterina Caselli. Una vita, cento vite Ore: 21,15 *** Giovedì 16: riposo

**********

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 15 al 22 Dicembre (lunedì chiuso)

Spiderman no way home

Mercoledì 15 e giovedì 16 ore 17.00; 21.15

Venerdì, sabato e domenica ore 15.30; 18.30; 21.30

Martedì e mercoledì ore 17.00; 21.15

***

Diabolik (dal 16)

giovedì 16 ore 17.30; 21.00

Venerdì, sabato e domenica ore 15.45; 18.15; 21.00

Martedì e mercoledì ore 17.00; 21.00

***

Chi ha incastrato Babbo Natale? (dal 16)

giovedì 16 ore 17.15; 21.15

Venerdì, sabato e domenica ore 16.00; 18.00; 21.15

Martedì e mercoledì ore 17.15; 21.15

**********

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti, 16; telefono 0185 286033)

Dal 16 al 21

House of Gucci

Giovedì ore 16.00; 21.00

Venerdì, Sabato e domenica ore 15.30; 18.30; 21.30

Lunedì e martedì – ore 16.00; 21.00

**********

CINEMA-SALA COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681

The french dispatch

Mercoledì 15 dicembre: ore 21

Regia di Wes Anderson.

Un film con: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand.

Genere commedi drammatico sentimentale

Durata: 108 min

Arthur Howitzer Jr., figlio del fondatore e proprietario del quotidiano “The Evening Sun” di Liberty (Kansas), ha convinto anni prima il padre a finanziare un supplemento domenicale e ha installato la redazione a Ennui-sur-Blasé. Espatriata in Francia, “Picnic” diventa “The French Dispatch” e copre ‘con stile’ la cronaca del paese. Perché intorno alla sua scrivania, Horowitzer Jr. ha raccolto i migliori giornalisti del suo tempo. Archeologi del quotidiano, ‘inseguono’ su campo il soggetto che gli è stato assegnato: una contestazione studentesca che volge in idillio, l’indagine di un commissario sulla pista dei rapitori di suo figlio, un artista psicotico e galeotto innamorato della sua secondina, il necrologio di Arthur Howitzer Jr, che ha posato la penna. E l’ultimo numero sarà un’antologia di articoli, i migliori, dedicata a lui. Si stampi.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=guR15BzcmbI

***

Il bambino nascosto

Venerdì 17 dicembre ore 21

Sabato 18 dicembre ore 21

Domenica 19 dicembre ore 18

Mercoledì 22 dicembre ore 21

Regia di Roberto Andò

Un film con: Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Salvatore Striano, Roberto Herlitzka, Tonino Taiuti, Alfonso Postiglione, Claudio Di Palma, Sergio Basile, Enzo Casertano, Francesco Di Leva, Gianfelice Imparato

Genere drammatico

Durata: 110 min

Il bambino nascosto, film diretto da Roberto Andò, racconta la storia di Gabriele Santoro (Silvio Orlando), che insegna pianoforte nel Conservatorio S. Pietro a Majella, sito a Napoli, e vive nella zona di forcella, un quartiere popolare. Quando una mattina il postino citofona per la consegna di un pacco, Gabriele si sta radendo la barba e, aperta la porta, si reca in bagno a sciacquarsi il viso. In questi pochi minuti intercorrono tra l’arrivo del corriere alla porta e il lavaggio della faccia dell’insegnate, un bambino riesce a insinuarsi nell’appartamento attraverso la porta aperta e si nasconde al suo interno.

Il professore non si accorge della sua presenza fino a tarda sera e riconosce subito il bambino. Si tratta di Ciro (Giuseppe Pirozzi), ha 10 anni ed è il figlio dei suoi vicini di casa. Quando “il maestro”, così è noto nel su quartiere, gli chiede perché sia fuggito di casa, Ciro non proferisce parola. Nonostante non conosca il motivo dell’allontanamento del bambino, Gabriele decide comunque di tenerlo con sé e approfitta di questo tempo trascorso con lui per conoscerlo meglio.

Il padre di Ciro è un camorrista e nella sua famiglia non c’è spazio per l’affetto, perché tutti troppo impegnati nei loro loschi affari. Sebbene nascondere il piccolo, significhi correre un grande pericolo, Gabriele accetta di farlo e prova a dare al bambino tutto quell’affetto che gli è mancato finora. Questa sua scelta, però, si rivelerà una vera e propria sfida per chi è sulle tracce di Ciro…

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=uopx33QCeJA

***

Clifford-il grande cane rosso

Sabato 18 dicembre ore 17:30

Domenica 19 dicembre ore 15:30

Regia di Walt Becker

Un film con Darby Camp, Jack Whitehall, Karen Lynn Gorney, Rosie Perez, Sienna Guillory, John Cleese, Kenan Thompson, Horatio Sanz, Russell Wong

Genere Animazione avventura

Durata: 1h 37m



Clifford: Il Grande Cane Rosso, diretto da Walt Becker, racconta la storia di un cucciolo di cane di colore rosso, che viene regalato a una bambina, Emily Elizabeth (Darby Camp), per il suo compleanno da un uomo anziano molto eccentrico (John Cleese). Quando la bimba chiede quanto diventerà grande il cucciolo, l’uomo le risponde che tutto dipende da quanto affetto lei gli darà. Emily, però, non immagina che sia letteralmente così e il giorno dopo, quando si sveglia, si rende conto che Clifford, questo il nome del cucciolo, è cresciuto a tal punto da essere diventato un cane fuori misura.

Ora Clifford è ancora un cucciolo, ma è altro più di 3 metri e con le sue enormi dimensioni getta il piccolo appartamento di New York, in cui vive Emily, nel completo caos. A occuparsi di questo gigantesco problema sono la sua padroncina e suo zio Casey (Jack Whitehall), che dovranno risolvere la situazione prima che la madre di Emily torni a casa. Per Emily e Casey inizia così una grande avventura – in tutti i sensi – in giro per la Grande Mela insieme al gigantesco cucciolo rosso.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=DqD0f0YPLpA

***

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti: