Levanto: villaggio di Babbo Natale, laboratori fino al termine delle festività - LevanteNews

Proseguono anche nelle prossime settimane le iniziative rivolte a bambini e famiglie proposte dal Villaggio di Babbo Natale allestito in Piazza Cavour, a Levanto. Mercatini, laboratori e giochi con gli Elfi che hanno aperto i battenti con l’inaugurazione del 7 dicembre in una location che per un mese ospiterà le attività proposte dalla “Compagnia degli Elfi” con il patrocinio del Comune di Levanto.

Tutto è curato nel dettaglio per vivere sino in fondo la magica atmosfera del Natale e del villaggio dal quale partono i regali per tutti i bambini.

Il programma delle iniziative

15 Dicembre

Giocatletica: mini percorso ad ostacoli con test per salti (a cura di Ginnastica Levanto) ore 16:15

17 Dicembre

premiazioni Premio Costanza ore 16:30