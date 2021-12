Chiavari: Getto Viarengo presenta il libro sulle vie della città - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Wylab

Venerdì 17 Dicembre 2021, alle ore 18, presso la sede di Wylab, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari, è in programma la presentazione del libro ‘Strade di Chiavari. Vie, piazze e vicoli nella storia della città’, pubblicato da Internòs Edizioni.

L’autore, Giorgio “Getto” Viarengo, sarà intervistato da Antonio Gozzi, editore di ‘Piazza Levante’, che da sempre ama definirsi “irredentista del Tigullio”. Introduzione a cura di Alberto Bruzzone.

L’evento è a ingresso libero ed è organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid: è quindi necessario accedere con la mascherina indossata e la prenotazione del proprio posto, sino ad esaurimento, è obbligatoria, utilizzando la piattaforma EventBrite (al seguente link: https://bit.ly/3pTYYYd), oppure telefonando al numero 347 2502800.

Al momento dell’ingresso, sarà verificato il regolare possesso del green pass “rafforzato”.

In caso di rinuncia dopo la prenotazione, si raccomanda di avvisare, in modo da rendere il proprio posto nuovamente disponibile per altre persone interessate.

La scheda del libro. “Lo sviluppo della città è segnato, nel racconto di Viarengo, dall’evolversi della denominazione di strade e piazze, che spesso cambiano a seconda dei rivolgimenti politici sia locali che nazionali, anche se qua e là alcuni nomi antichi restano, radicati dall’uso popolare, come per esempio il nome del Rupinaro, ‘Ruinâ’, con riferimento alla capacità di questo torrente di causare gravi danni in caso di piene. Mentre il nostro Carruggio Dritto fu nei secoli “Strada Dritta”, poi via Vittorio Emanuele nel periodo unitario, poi via della Repubblica nel periodo di Salò, ed oggi è via Martiri della Liberazione. Ma questo è solo un aspetto dell’indagine storica sui nomi delle vie e piazze di Chiavari. Ce n’è un altro, a questo sottostante e forse meno conosciuto, soprattutto dai più giovani, ma non meno interessante: si tratta della storia individuale dei singoli personaggi di ogni epoca ai quali di volta in volta le successive amministrazioni hanno ritenuto di intitolare queste vie e piazze; soprattutto quando questi personaggi sono chiavaresi, ed hanno reso la loro città ricca di contributi originali e sempre perfettamente inserita nella cultura del tempo. Scienziati, esploratori, architetti, banchieri, medici, filantropi, botanici, patrioti, santi: non c’è che l’imbarazzo della scelta. Camminando con Getto Viarengo per le strade di Chiavari, ci rendiamo ben conto dell’importanza e della preminenza di questa piccola città nella storia d’Italia. Un modo in più per capire come l’orgoglio chiavarese abbia radici storiche ben salde e meriti di coltivare una sua identità e di cercare una via di sviluppo pur nelle condizioni amministrative attuali che ancora una volta ci vincolano alla Superba (dalla prefazione a firma di Antonio Gozzi).

L’autore. Giorgio “Getto” Viarengo, studioso attento e cultore di storia locale, sin dai primi anni Settanta si occupa di ricerche sul territorio con due specifici soggetti: l’analisi etnografica e le cronache della Resistenza. Ha scritto diversi saggi e articoli sulla stampa del Levante ligure e ha realizzato documentari.