Chiavari: da Toti a Wylab alla carenza di personale al pronto di Lavagna - LevanteNews

la nostra regione si conferma in zona bianca ancora per questa settimana, i dati dei contagi continuano a salire ma le terapie intensive reggono, seppur ad un passo dalla zona critica. Lo stesso Presidente e Assessore alla sanità ha preannunciato un prossimo ingresso nella zona gialla, nelle prossime settimane.

La maggior parte dei contagiati, specie i vaccinati, stanno trascorrendo il decorso della malattia in casa, senza bisogno di ricovero in ospedale. È questo il dato che va sottolineato ogni giorno: il vaccino funziona ed evita l’aggravarsi dell’infezione.

È proprio per questo motivo che anche molte RSA e alcuni reparti di alcuni ospedali stanno tornando a chiudere le visite ai pazienti: il vaccino permette di trasmettere una carica virale inferiore e consente di abbattere notevolmente la possibilità di contagiarsi, ma non possiamo permetterci che i più fragili siano a rischio in una fase così difficile.

Nel frattempo però in Liguria la situazione del contagio è oggettivamente critica.

Lo avevamo denunciato a inizio settimana, il tempo tra la data di inizio dei sintomi del covid e quella in cui viene fatta la diagnosi, da noi, è di circa tre giorni ed è un periodo di tempo insostenibile, inconcepibile e rischioso.

Nel frattempo, la Regione decide di dimezzare le squadre che si occupano proprio del tracciamento domiciliare, passando da 310 di inizio anno a 155 di oggi. A rivelarlo il Sole 24Ore che ci posiziona tra le Regioni che più hanno ridotto il personale per il tracciamento.

Come possono pensare che bastino solo 155 persone per ritracciare tutti i liguri potenzialmente contagiati?

Questo porta all’inevitabile mancato controllo dei contagi, oltre che sottolineare, per l’ennesima volta, la profonda mancanza di rispetto, l’ennesima, nei confronti degli operatori della sanità.

SANITÀ PUBBLICA IN CRISI, TRA PERSONALE MANCANTE E FINANZIAMENTI PERDUTI. Siamo in un momento di grave difficoltà del sistema sanitario ligure, soprattutto quello pubblico. In queste settimane sono usciti dati che dovrebbero imporre una profonda riflessione su quello di cui ci sarebbe bisogno e sugli effetti della mancata programmazione di questi anni da parte della destra al governo.

Mancano oltre 1000 infermieri, i pronto soccorso hanno una fortissima carenza di medici d’urgenza, 150mila liguri rischiano di trovarsi senza la copertura di un medico di base, e le carenze riguardano anche le guardie mediche, per quanto riguarda la medicina territoriale.

Inoltre si fa difficoltà a individuare specialisti, dagli anestesisti agli pneumologi (ad esempio a Sestri Levante per l’intero reparto ce n’è solo uno). Tutta colpa di Toti? No, perchè il tema del personale è anche nazionale, ma le responsabilità di una programmazione nei concorsi, nell’organizzazione, è regionale, e ora si interviene in emergenza, in un quadro che ha visto dimezzato in dieci anni il personale sanitario in Liguria e nei fatti depotenziato il sistema pubblico.

Oltre ad avere nei fatti bombardato la programmazione ospedaliera in questi anni: tra ospedali privatizzati, altri svuotati e la vicenda incredibile del Felettino della Spezia, dove i ritardi nella realizzazione del nuovo Ospedale hanno fatto perdere 23 milioni di euro di contributi per realizzare il polo pubblico e ora l’Ospedale verrà realizzato, ma in parte dai privati, a cui l’ASL dovrà pure dare dei soldi (15 milioni l’anno).

Toti però prosegue il suo tour promettendo l’utilizzo dei soldi del PNRR per riformare la sanità, senza confrontarsi con nessuno. E, ultima novità, nella prossima legge di bilancio proporrà di trasferire tutti i reparti di neonatologia e pediatria delle ASL al Gaslini, con un emendamento di 20 righe, un blitz che rischia di fare più danno che utilità, vista la delicatezza della situazione e la necessità di mettere in sicurezza reparti di grande importanza. Ma il canovaccio è questo: Toti non parla con nessuno, impone soluzioni e se poi – come spesso accade – si impantanano, si dà un po’ la colpa al governo, un po’ ai medici e si nasconde la polvere sotto al tappeto.

COMUNICAZIONE, VACCINI E PROPAGANDA. Dove Toti non si nasconde è nella campagna di comunicazione, anche – l’ultima – quelle legate alle vaccinazioni. Il quotidiano Domani alcuni giorni fa ha raccontato come anche le iniziative collegate per la campagna di vaccinazione COVID siano state usate, con un grande dispendio di risorse (1 milione di euro), per iniziative, collegamenti, eventi che poco avevano a che fare con l’informazione su tempi, luoghi di vaccinazione, ma più concentrate alla visibilità della Giunta e del suo presidente, in un gioco delle tre carte, dove si usano Alisa e Liguria Digitale a tal fine.

In questi anni stiamo assistendo a un aumento vertiginoso dei costi di comunicazione (passati da 585mila euro del 2017 ai 2milioni di euro del bilancio 2021 e 2022) e dello staff (passato da 8 a 22 persone con un costo di 3milioni di euro) della Giunta Toti che, con un gioco delle tre carte, utilizza non solo le risorse a disposizione della Giunta, ma anche quelle destinate a Liguria Digitale per la promozione del territorio, e per ultime quelle di Alisa destinate alla campagna Covid 19 e di vaccinazione.

La comunicazione è stata trasformata, in ogni campo, in strumento di propaganda, acquistando spazi pubblicitari, social e televisivi in numero sempre maggiore.

Questo triangolo però, comporta un aumento dei costi, perché pur pescando da capitoli diversi, la comunicazione istituzionale è nei fatti ovunque guidata dalla Giunta, anche nelle società controllate. E poi c’è un tema di trasparenza: la Corte dei Conti da tempo critica gli affidamenti diretti di incarichi da parte delle società della Regione, a partire da Liguria digitale. Perché così pochi bandi? E’ evidente che un sistema funziona se si può competere su progetti, e questo migliorerebbe anche la qualità delle campagne: ad esempio, aver speso centinaia di migliaia di euro per mettere i manifesti in giro per la Liguria per la campagna di vaccinazione con la frase “sei ‘abelinato’ se non lo fai”, proviene dalle menti illuminate dei consulenti della giunta, ma è una delle peggiori che abbia visto in Italia. Bastava poco per fare meglio. Ed è stata pure pagata fior di migliaia di euro.

UN MILIONE DI EURO PER GENOA, SAMPDORIA E SPEZIA. Quanto ci è costata l’ennesima campagna elettorale di Toti e di Bucci? 1milione di euro.

Sulle magliette di Genoa, Sampdoria e Spezia campeggia la scritta “la mia Liguria”, nota quote della Giunta Toti.

Questo è quello che l’amministrazione regionale di centro destra intende per “marketing territoriale”: lo ripeto, una scritta sulle magliette dei calciatori per un totale di spesa di 1 milione di euro.

Invece di sedersi ad un tavolo con i territori, per ascoltare, comprendere e conoscere i problemi dei singoli, trovando delle soluzioni in collaborazione, la Giunta Toti ha deciso di sedersi in conferenza stampa per pubblicizzare questa nuova trovata da campagna elettorale permanente, pagata come sempre dai liguri e totalmente inutile.

ZAKI DEVE DIVENTARE CITTADINO ITALIANO. Mercoledì scorso Patrick Zaki, dopo 669 giorni di prigionia, ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia e i suoi amici.

Con un video messaggio Patrick ha ringraziato nuovamente l’Italia e l’Università di Bologna, per il supporto continuo. Spera di poter tornare presto nel paese dove ha studiato prima di essere ingiustamente incarcerato nelle prigioni egiziane.

Il primo di febbraio 2022, Patrick dovrà tornare davanti alla corte che lo sta giudicando, perché l’ordine di scarcerazione non è un’assoluzione, lo ricorda bene Amnesty International che festeggia, ma ribadisce che non va abbassata la guardia.

La difesa è ancora al lavoro e la sua legale ha chiesto l’acquisizione, che è stata accettata, di altri atti.

L’Italia aspetta Zaki a braccia aperte, sperando che l’Egitto non voglia perseverare in questa violazione dei diritti umani. Il primo passo che l’Italia deve operare appena Patrick sarà al sicuro in Italia è concedergli la cittadinanza italiana.

MOLESTIE E VIOLENZE SUI MEZZI PUBBLICI. UN DECALOGO, PER EDUCARE GLI UOMINI. Dopo l’ennesimo episodio di stupro, sta circolando molto un decalogo di regole che le donne devono seguire per essere più sicure durante i viaggi in treno.

Abbiamo deciso di proporne uno alternativo, che potete trovare qui: un vademecum per educare gli uomini a comportarsi in modo civile e rispettoso.

Negli atti di violenza di genere si tende spesso a parlare solo della vittima, a metterla sotto i riflettori, talvolta a criminalizzarla, dimenticandosi del colpevole: l’uomo.

La sicurezza delle donne non devono ricercarla loro stesse, le vittime, ma deve essere indicata e insegnata a chi esercita violenza.

Il compito degli uomini e della politica è di smettere di chiedere alle donne di tutelarsi, l’imperativo è di educare noi stessi, uomini, ad essere civili e ad avere rispetto.

È un nostro dovere.

SICUREZZA SUL LAVORO. UN INCONTRO UTILE E TRACCE DI LAVORO. Venerdì scorso sono stato invitato a partecipare ad un interessante incontro organizzato dal Circolo Pd di Portoria-Carignano sul tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per provare ad analizzare criticità e proposte su un tema che deve diventare centrale, realmente, nell’agenda politica ad ogni livello. Controlli, sanzioni, ma soprattutto prevenzione, formazione e informazione. La Regione ha un ruolo centrale, sia per quanto riguarda gli organici degli PSAL (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro), ampliamente sottodimensionati e da potenziare, sia per la redazione di un Piano regionale per la prevenzione che tenga conto nelle emergenze che abbiamo di fronte.

Nel mio intervento ne ho citate tre: le misure di sicurezza per le attività del PNRR, che hanno scadenze e tempistiche molto ravvicinate che non possono però comprimere gli standard di sicurezza per settori importanti come i lavori pubblici e gli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici, per esempio. La situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro intesa come benessere, e in particolare il burnout a cui è sottoposto il sistema sanitario e socio sanitario dopo due anni di pandemia, che necessitano di azioni straordinarie e di strumenti innovativi (su cui sto lavorando). Le misure per i settori dell’economia digitale, dalla logistica ai riders alla gig economy, su cui c’è necessità di formazione e riconoscimento dei diritti.

TOTI, IL TIGULLIO E LA MANCANZA DI IDEE E COERENZA DELLA DESTRA PER QUESTO TERRITORIO . Venerdì Toti ha fatto una iniziativa pubblica nel Tigullio, ospite di Wylab a Chiavari. Per l’appuntamento di cui sopra non sono riuscito a partecipare, ma sarei andato volentieri ad ascoltare come provava a districarsi rispetto alle palesi contraddizioni che ha nel Tigullio la sua azione politica. Faccio alcuni esempi, usciti dalla discussione ieri.

Sulla sanità, la ASL 4 è l’unica che in questi anni non ha ricevuto investimenti sugli ospedali, anzi. Rapallo privatizzato, Sestri svuotato e gli investimenti di Lavagna garantiti solo dallo straordinario lavoro di reperimento risorse del Comitato Assistenza Malati del Tigullio. Arrivano i fondi del PNRR ma nessuno dei Sindaci ha mai avuto la possibilità di discutere di Case della Salute e riorganizzazione della rete territoriale e non solo.

Poi c’è l’annosa questione della messa in sicurezza del fiume Entella. La Regione ha attivato le procedure per realizzare l’intervento, e ora, dopo anni in cui non ha mai convocato i territori per gestire in qualche modo la situazione, da un lato procede nell’opera – senza un quadro generale – dall’altro spera che la Soprintendenza riapra la discussione e si prenda le responsabilità che non vuole prendersi lui.

Infine il commento sul tema Parco di Portofino. Mentre a Genova le forze politiche che lo sostengono chiedono di cancellare la norma di legge che istituisce il Parco, qui Toti minimizza, dice che il parco si deve fare, ma non entra nel merito di quale sia la sua idea di parco, se voglia sostenerlo o meno, nei fatti boicottandone l’avvio.

In generale, in questi sei anni di giunta, è sempre più evidente che per la destra non ci sia una centralità e una attenzione nei confronti del Tigullio. Servirebbero – e lo proporremo rapidamente – degli “Stati Generali del Tigullio”, che affrontino in maniera sistematica le sfide che il nostro comprensorio ha di fronte, a partire dal PNRR e non solo, per superare la logica superficiale che è evidente anche dalle parole di Toti e dei suoi accoliti sul territorio.

IL PROSSIMO CONSIGLIO. Come vi anticipavo la scorsa settimana ho presentato un’interrogazione per chiedere all’assessore Giampedrone delle specifiche sulla situazione cantieri in autostrada. L’Assessore non era presente in aula: ho rifiutato di ricevere una risposta scritta e ho voluto rimandare la discussione alla prima seduta utile. Sperando che l’Assessore di presenti domani, vi terrò aggiornati;

Al Pronto Soccorso di Lavagna denunciano, da tempo, una grave carenza di personale infermieristico. Senza nessun tipo di informazione preventiva la ASL ha deciso di togliere una intera unità infermieristica per tutto il turno notturno. Considerando l’aumento dei contagi di queste ultime settimane e considerando il ruolo fondamentale che ricopre l’Ospedale di Lavagna per tutta la riviera di levante e per il suo entroterra, ho chiesto come ha intenzione Regione di muoversi in maniera urgente per porre rimedio a questa grave carenza, per fornire un servizio degno ai cittadini;

Visto l’aumento dei contagi, specie tra i più giovani, e visto il grande rallentamento nel contact tracing oltre che nell’elaborazione dei referti, abbiamo chiesto che Regione imponga ai laboratori di analisi di elaborare prioritariamente i tamponi per il personale scolastico e per gli alunni, per permettere loro di uscire dalle quarantene preventive, in tempi minori;

Restart Liguria e il continuo aiuto ai privati: ho presentato un’interpellanza per chiedere all’Assessore Toti perché si sia deciso di togliere il tetto massimo di budget per le prestazioni erogate dai privati, invece di procedere con maggiori assunzioni nel pubblico che avrebbero permesso di fornire maggiori prestazioni nel recupero delle liste d’attesa.

