Camogli: babbà napoletani, il pasticciere è un monaco - LevanteNews

I monaci benedettini olivetani di San Prospero in Camogli, ascoltati alcuni fedeli ed esaminata la vita e le opere del fondatore del loro monastero nonché abate Giovanni Schiaffino, hanno avviato le pratiche per la sua Beatificazione che richiede un notevole sforzo finanziario che si aggiunge a quello del rifacimento della facciata.

In occasione del Natale, dom Francesco Maria Beda Pepe, pasticciere provetto, prepara dolci napoletani; in particolare babbà con crema e sfogliatelle. Chi vuole gustare queste prelibatezze e nello stesso tempo contribuire alle spese di Beatificazione dell’Abate Giovanni Schiaffino, può tranquillamente ordinarle fino a sabato 18 con ritiro il giorno 23 pomeriggio

Dice dom Francesco: “Chiediamo un’offerta generosa per realizzare un fondo per la causa, già in corso, per la Beatificazione e Canonizzazione del camogliese Abate Schiaffino. Noi monaci ringraziamo e auguriamo a tutti buone feste”.

Le ordinazioni al numero telefonico 334 774 1678

Per le prenotazioni basta anche un messaggio WhatsApp