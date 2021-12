Calcio/ L'Entella spreca, la Reggiana no: finisce 0-1 al Comunale - LevanteNews

Entella: Paroni; Coppolaro, Chiosa, Silvestre, Pavic; Di Cosmo, Paolucci, Karic; Schenetti; Merkaj, Lescano. All. Volpe

Reggiana: Voltolini; Luciani, Cremonesi, Camigliano; Libutti, Redrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. All Diana

Un colpo di testa di Zamparo decide la sfida tra Virtus Entella e Reggiana ma quanti rimpianti per i biancazzurri: al Comunale finisce 0-1. Volpe scioglie i dubbi della vigilia, Cleur in panchina e sulla destra Coppolaro con Silvestre a fare coppia con Chiosa e in mezzo Di Cosmo vince il ballottaggio con Rada. Torna titolare dopo alcune settimane di stop Schenetti al posto di Capello.

Inizia forte l’Entella che al 9’ ha l’occasione per andare in vantaggio ma Merkaj spreca tutto davanti a Voltolini. Un minuto dopo ci prova Schenetti e sono ancora i guanti del portiere ospite a dire no. Al 32’ la Reggiana si fa vedere dalle parti di Paroni con Zamparo che di testa manda a lato e al 34’ ci prova pure Sciaudone con la sfera che finisce a lato. Il primo tempo si chiude con Cigarini che spedisce fuori.

Nella ripresa la Virtus Entella colpisce prima il palo con Karic al 48’ e poi Lescano manda sul fondo. Nel momento di maggio pressione la Reggiana trova il gol con Zamparo bravo di testa a battere Paroni. I padroni di casa però restano in partita ma prima Paolucci e poi Chiosa non inquadrano la porta. Nei minuti finali, Morosini, subentrato a Schenetti calcia a lato. Nel recupero non succede più nulla e al 95’ Amabile manda tutti negli spogliatoi. Per la Virtus Entella tanto rammarico per non essere riuscito a trovare il gol che sarebbe stato meritato per quello visto in campo.