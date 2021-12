Calcio/ Lavagnese - Gozzano 0-2, il gioco c'é, la vittoria latita - LevanteNews

Zero punti per la Lavagnese al Riboli contro il Gozzano: finisce 2-0 per gli ospiti. La prima azione pericolosa è prodotta dagli ospiti con Cominetti la cui conclusione al 9′ non impensierisce Calzetta, tre minuti più tardi è Cozzari a concludere verso la porta bianconera ma ancora il numero uno bianconero fa buona guardia con sicurezza.

Fase centrale della prima frazione molto spezzettata a causa di innumerevoli falli non sanzionati con almeno un paio di gialli per gli ospiti, ne fanno infatti le spese Lombardi al 29′ e Tissone al 35′ che devono lasciare anzitempo la gara, ma i ragazzi di Fasano sopperiscono bene con gli ingressi di Dotto e Crivellaro e chiudono in attacco la prima frazione con Rovido che al 48′ impegna Vagge da buona posizione.

A inizio ripresa ancora il Gozzano tenta la conclusione con Montesano che non inquadra la porta, poi al 56′ un altro contrasto al limite costringe Fasano a sostituire capitan Avellino con Croci.

Al 65′ Faye chiama all’appello Calzetta sempre presente e ben piazzato, un solo minuto dopo Cozzari si libera dalla marcatura in area e colpisce la base del palo alla destra dell’estremo di casa, é un buon momento per il Gozzano che al 70′ si porta in vantaggio grazie all’imbeccata di Cominetti per Sangiorgi che in area spiazza tutti e sigla lo 0-1.

Al 77′ Cominetti prova il colpo del k.o. ma trova sulla sua conclusione la gamba di un difensore bianconero, k.o. che è solo rinviato di un minuto perché sugli sviluppi di un corner battuto ancora da Cominetti Ciappellano è più lesto e alto di tutti a colpire e centrare l’angolino per il raddoppio rossoblù.

La gara finisce così con la quarta sconfitta consecutiva per i bianconeri che sabato proveranno a racimolare punti al De Paoli contro un Chieri lanciato all’inseguimento della capolista Novara.

LAVAGNESE: Calzetta, Sommovigo, Casagrande, Avellino (58′ Croci), Romagnoli, Tissone (35′ Crivellaro), Amendola, Romanengo (84′ Righetti), Oliveri (73′ Scarlino), Lombardi (29′ Dotto), Rovido. A disposizione: Boschini, Scorza, Bacigalupo, D’Arcangelo All. Gianluca Fasano.

GOZZANO : Vagge, Pici, Bane, Castelletto, Ciappellano, Montesano, Pennati (76′ Rao), Cozzari, Faye (86′ Nicastri), Cominetti, Sangiorgio (92′ Kouadio). A disposizione: Ujkaj, Peradotto, Italiano, Molinari, Gemelli, Paoluzzi. All. Massimiliano Schettino.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri.