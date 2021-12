Calcio/ Cogornese, è primato: colpo esterno in casa della Nuova Oregina - LevanteNews

Dall’Usd Cogornese 1964

Nuova Oregina – COGO 3 – 5 ( Larizza 2 , Donadeo 2 , Rugari )

Per la prima volta nella storia ultra cinquantenaria della Cogornese, la società rossoblu si ritrova al primo posto in solitudine nel campionato di Prima Categoria. Un evento che ha un’ importanza assai relativa a questo punto della stagione ma che per noi rappresenta un motivo di grande orgoglio. Tutto questo grazie a una vittoria piuttosto pirotecnica, in una gara nella quale non sono mancate sicuramente le emozioni ma che forse poteva da noi esser gestita un pochino meglio: trovare aspetti negativi dopo la terza vittoria consecutiva potrebbe sembrare esercizio ingeneroso nei confronti di questo meraviglioso gruppo sportivo, ma i gol presi e gli errori di troppo in fase di rifinitura negli ultimi 30 metri hanno dato un evitabile phatos a un match parso sempre in nostro controllo.

Ma allo stesso tempo non possiamo fare a meno di notare la capacità di questa squadra di trovare sempre il modo di reagire prontamente con carattere alle difficoltà ( anche ieri dopo lo svantaggio subito ), di non disunirsi mai e di sviluppare una sempre produttiva coralità nella manovra. E non possiamo nemmeno non sottolineare la qualità delle reti spesso realizzate, come le prodezze balistiche di ieri del ” Kun ” Larizza, di ” Giona ” Donadeo e del ” Puma ” Rugari.