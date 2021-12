A12: tregua finita, tornano le code e le chiusure notturne - LevanteNews

Tregua finita sulla A12 dopo lo stop ai lavori durante la settimana dell’Immacolata: a partire da questa mattina si sono registrare code sia verso Genova che verso La Spezia che hanno raggiunto i tre chilometri.

Una settimana difficile per chi dovrà mettersi in viaggio prima del nuovo stop previsto durante le feste di Natale: lo stop alla circolazione sull’Autostrada del Levante sarà di sera quando sono previste una serie di chiusure per lavori di manutenzione.

Sulla A12, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante.

Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle piazzole e nelle aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Rapallo.

Successivamente nella notte di martedì è prevista la chiusura del tratto tra Nervi e Recco e il giorno dopo, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Della Moranda”, in orario notturno, sarà chiuso il casello di Chiavari, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 dicembre, in entrata e in uscita, da e verso entrambe le direzioni/provenienze; dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 dicembre, in entrata in entrambe le direzioni.

Non è finita perchè in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi, verso Sestri Levante. Verranno, inoltre, chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Genova Nervi.