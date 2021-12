'Santa': la scomparsa dello scrittore Paolo Maria Di Stefano - LevanteNews

La scomparsa dello scrittore Paolo Maria Di Stefano

Abbiamo appreso oggi la notizia della scomparsa (avvenuta ai primi di questo mese) di Paolo Maria Di Stefano, giornalista, consulente di gestione e comunicazione, docente di marketing, un passato da dirigente presso grandi imprese, autore di alcuni tra i più diffusi, noti e innovativi testi di marketing, di opere letterarie di successo e di numerosi articoli su quotidiani e periodici.

Classe 1936, uomo di profonda cultura e di straordinaria curiosità, viveva tra Milano e Perugia, ma era anche un assiduo frequentatore del Tigullio.

Negli ultimi anni ha pubblicato due apprezzati libri con le nostre Edizioni “Tigulliana”: “Machetisaltinmente” e “Paradiso S.p.A. Operazione Annunzio”. Inoltre è stato nostro prezioso collaboratore in occasione di incontri da noi promossi e in diverse “tavole rotonde” da noi organizzate in questi ultimi anni.

Fu il primo italiano a tenere a Mosca un corso di marketing per l’Accademia di Economia dell’Unione Sovietica. Svolse intensa attività di docente e consulente d’impresa ed ha collaborato con l’Università Cattolica, l’Università di Firenze, l’Università per stranieri di Perugia, lo IULM di Milano (sede di Feltre), il Politecnico di Milano, per il quale si è occupato del Laboratorio Polis Maker, studi all’avanguardia sulla progettazione della qualità della vita nelle città. È stato editorialista di “Storia in network”, il più seguito magazine del settore.

Nella foto: Paolo Maria Di Stefano in occasione di un incontro alla “Tigulliana” e la copertina di uno dei suoi ultimi libri