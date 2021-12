Ruta: la macelleria letteraria diventa anche sala mostre - LevanteNews

La macelleria Schiappacasse di Ruta, punto di riferimento per i buongustai del territorio che abbraccia parte del Tigullio e del Golfo Pardiso, è balzata alla ribalta per una sua particolarità. Così la spiega l’ideatrice Sara Schiappacasse: “Abbiamo deciso di proporre il ‘Sabato letterario’: ad ogni cliente verrà donato un estratto da un libro o una poesia. Con questa iniziativa speriamo di coinvolge tutti nel nostro amore per la letteratura e interessare agli autori proposti e alle loro opere”. L’iniziativa ha avuto successo e i clienti sono contenti e curiosi di vedere chi sono gli autori proposti; di approfondire la lettura; sabato scorso, 17° dell’iniziativa, la scelta è caduta su Pirandello.

Ora la stessa Sara Schiappacasse annuncia una novità: sospeso nelle vacanze natalizie il ‘Sabato letterario”, la macelleria ospiterà una mostra di acquarelli a firma di Francesca Picasso; un cognome che a Recco significa avere nel sangue, tanto o poco, il genio del grande Pablo o del rinomato ritrattista Matteo che fu anche innovativo armatore di velieri.

Dice Sara Schiappacasse: “Francesca Picasso ama dipingere per il piacere di farlo. Ma è molto brava e credo sia arrivato il momento che faccia vedere al pubblico i suoi acquarelli. E’ autrice anche della copertina del mio libro “Intrecci” edito dalla Tigulliana (un particolare nella foto ndr); nei prossimi giorni allestiremo la sua prima mostra nella macelleria”.

Un mix senza dubbio originale.