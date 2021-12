Recco: "Tir e indennizzi dalla Società Autostrade" - LevanteNews

Da Gianluca Buccilli, capogruppo “Civica”

La chiusura temporanea del tratto autostradale tra Nervi e Sestri Levante, frequente e reiterata nel tempo, ha determinato il trasferimento del traffico su tratti della viabilità ordinaria, anche da parte di mezzi pesanti.

I comuni che insistono su questo segmento di costa hanno ricevuto da Società Autostrade un congruo indennizzo.

Per questa ragione ho sollecitato il sindaco ad attivarsi al fine di richiedere e ottenere il corrispettivo delle risorse sottratte al bilancio comunale per la manutenzione del manto stradale, per riparare i ai danni subiti da marciapiedi, aiuole, transenne parapedonali, pali della segnaletica stradale e non ultimo i maggiori oneri derivanti dal lavoro straordinario e notturno degli agenti di Polizia Locale.

Sempre nell’ambito di una seria e responsabile collaborazione istituzionale, ho invitato il sindaco a monitorare gli effetti provocati dai mezzi pesanti che trasportano materiali inerti provenienti da cantieri attivi presso i comuni vicini.