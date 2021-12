Recco: Cafè philo, appuntamento martedì 14 al "Ten" - LevanteNews

Da Cafè philo Recco

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Martedì 14 dicembre ore 19.30. Ristorante Ten. Recco, passeggiata Punta Sant’Anna.

Questione di serendipità. Storie di ordinaria follia: l’inatteso nelle nostre vite. Ti è mai capitato di cercare qualcosa e trovare tutt’altro? Il nuovo saggio di Telmo Pievani ci accompagna alla scoperta della serendipità. Vogliamo provare ad avventurarci insieme? Ti aspettiamo!!

Poteva accadere. Doveva accadere. È accaduto prima. Dopo. Più vicino. Più lontano. È accaduto non a te. Ti sei salvato perché eri il primo. Ti sei salvato perché eri l’ultimo. Perché da solo. Perché la gente. Perché a sinistra. Perché a destra. Perché la pioggia. Perché un’ombra. Perché splendeva il Sole. […]

Dunque ci sei? Dritto dall’attimo ancora socchiuso? La rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì? Non c’è fine al mio stupore, al mio tacerlo. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore.

(Wislawa Szymborska, Ogni caso, 1972)

Modera la serata Cristina Alabastro

Per poter organizzare al meglio la nostra serata è necessario prenotare entro lunedì 13, gentilmente entro le ore 12.

Questi gli indirizzi:

silviapramaggiore@yahoo.it

sabrinabisso@alice.it

Silvia cell. 3356206733

Sabrina cell. 3385050018

Il menu sarà unico per tutti ma in caso di intolleranze o altre necessità alimentari specifiche, vi preghiamo di comunicarlo al momento della prenotazione per le variazioni.

Il prezzo di questa serata sarà di 20 euro a testa, considerando una bottiglia di vino ogni due persone. Gli extra andranno saldati a parte al ristoratore.

Lettura consigliata dalla Prof: Telmo Pievani Serendipità, L’inatteso nella scienza. Raffaello Cortina Editore, 2021.

Quante volte ci è capitato di cercare qualcosa e trovare tutt’altro? Una compagna, un compagno, un lavoro, un oggetto. Agli scienziati succede spesso: progettano un esperimento e scoprono l’inatteso, che di solito si rivela assai importante. Questo affascinante fenomeno si chiama serendipità, dal nome della mitica Serendippo da cui, secondo una favola persiana, tre principi partirono all’esplorazione del mondo. Nella storia della scienza molte grandi scoperte sono avvenute così. Qui però non troverete la solita lista di aneddoti, dalla penicillina ai raggi X, da Cristofor Colombo al forno a microonde. Le più sorprendenti storie di serendipità svelano infatti aspetti profondi della logica della scoperta scientifica. Non è solo fortuna: la serendipità nasce da un intreccio di astuzia e curiosità, di sagacia, immaginazione e accidenti colti al volo. La serendipità, soprattutto, ci svela che non sapevamo di non sapere.