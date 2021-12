RASSEGNA STAMPA. Nell'Asl 4 i contagi non si fermano, ieri 98 - LevanteNews

Oggi, domenica 12 dicembre auguri ad Amalia. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Chi parla troppo adagio, a chi ascolta dà disagio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: ” Sono 98 i nuovi contagiati ieri nell’Asl 4; salgono a 33 i pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva”; “Vaccinazioni ai bambini, genitori da rassicurare”; “Quasi finita la fascia obbligatoria, ora tocca ai giovanissimi”; “I contagi corrono spediti, incidenza oltre i limiti in 24 comuni del Tigullio”.

Moneglia: rocciatore disperso, riprendono le ricerche in mare. Sestri Levante: panchina gialla al parco Mandela per ricordare Regeni. Sestri Levante premia le eccellenze Alberto Razzetti e Jorg Giubbani. Sestri Levante: l’arte di rifare le auto. Casarza Ligure: sostegno agli affitti, a gennaio apre il bando. Chiavari: incidente in A-12; tornano i restringimenti. Chiavari: Tigullio terra di anziani, noi giovani andati via per emergere”. Chiavari: una start up per il buon bere con Cirecella, Chiavari: in piazza Roma la casa di Santa Claus.

Rapallo: scuola digitale, il Liceti è a Dubai. Santa Margherita Ligure: lo Scoglio ha di nuovo una sede. Portofino ha rinnovato il rito del Confuoco.

Camogli: borse di studio Luigi Risso agli studenti del Nautico. Recco: nella cassetta dei mugugni servizi igienici assenti in centro, illuminazione carente e bidoni..

Santo Stefano d’Aveto: “Si torna a sciare vista mare”; “Cenone di fine anno ai rifugi di Monte Bue e Prato della Cipolla.