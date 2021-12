Rapallo: via Libertà, controlli al ponte ferroviario (e senso unico per 4 notti) - LevanteNews

“Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha disposto rilievi geognostici in alcuni ponti ferroviari presenti a Rapoallo tra cui quello di via Libertà. I lavori sono stati assegnati alla ditta “Unilab Seprim,entazione srl” con sede a Corciano (Perugia). Per consentyire i controlli la polizia urbana ha istituito in via della Libertà un senso unico alternato notturno.

dalle 21 di lunedì 12 alle 6 di martedì 14

dalle 21 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15

dalle 21 di mercoledì 15 alle 6 di giovedì 16

dalle 21 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17.

Nella foto il fornice ferroviario di via Libertà durante il deragliamento di una carrozza-cisterna diretta a Genova