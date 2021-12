Pallanuoto M/ Camogli si ferma sul più bello contro Bogliasco - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Li chiamano derby, sono partite sentite, piene di emozioni e adrenalina. Si tratta di partite tirate che semplicemente non finiscono mai. Bogliasco Camogli non ha fatto eccezioni. È stata una gara che ha tenuto tutti con il fiato sospeso sino all’ultimo secondo. Una partita che sembrava già finita, poi è stata ribaltata e alla fine è cambiata ancora. I bianconeri, nonostante la sconfitta, superano l’esame dimostrando di essere una grande squadra e di potersela giocare alla pari contro la migliore formazione del campionato.

L’avvio è scoppiettante, il Bogliasco parte fortissimo e dopo pochi minuti è avanti 3-1, ma in chiusura di tempo i ragazzi di Temellini segnano due volte andando al primo riposo in perfetta parità. Nella seconda frazione il Camogli parte meglio e passa per la prima volta in vantaggio con Licata. I padroni di casa pareggiano subito, ma Giovanni Bianco riporta avanti i suoi. Si arriva così al primo momento di svolta del match. I bianconeri hanno la palla del più due, ma non riescono a scappare via, dall’altra parte il Bogliasco Pareggia e prende il volo: i ragazzi di Magalotti tra il secondo e il terzo tempo infiggono un parzialone di 5-0 e volano sul 9-5.

Sembra finita, il Camogli è spalle al muro, non riesce più a segnare e pare aver terminato tutte le energie a propria disposizione. Questa, però, non può considerarsi una partita normale e la squadra continua a crederci. Prima della fine del terzo tempo Rossi riporta i suoi a meno tre, ma è l’ultima frazione a mescolare nuovamente tutte le carte del mazzo. I bianconeri ci credono e rientrano in acqua con il fuoco dentro, la partita non è finita e nel giro di pochi minuti segnano Caliogna, Iaci e Beggiato. Alla Vassallo siamo di nuovo in parità. Si respira un’atmosfera strana, in pochi minuti l’inerzia sembra essersi ribaltata. Adesso è il Bogliasco in difficoltà e i ragazzi di Temellini continuano a spingere. Barabino a 4 minuti dal suono della sirena porta il Camogli in vantaggio, sfruttando alla perfezione una superiorità numerica. Il popolo bianconero esplode, ma questa partita non finisce mai. Il Camogli sul più bello pecca di cattiveria e il Bogliasco prima pareggia con Canepa e poi la va a vincere con Puccio a novanta secondi dalla fine del match.

“Chiaramente il risultato lascia molto rammarico, ma questa partita mi serviva per capire a che punto del nostro percorso di crescita fossimo e penso di tornare a casa con delle ottime indicazioni“, commenta Angelo Temellini, “Siamo stati bravi a non mollare mai, anche quando sembrava che tutto fosse perduto. La reazione mi è piaciuta, ma avremo dovuto gestire molto meglio gli ultimi tre minuti. Dobbiamo convincerci di essere una squadra forte, una di quelle che deve giocarsela sempre contro tutti. Dichiaro pubblicamente che abbiamo ampi margini di crescita, per cui, se da lunedì rientreremo in vasca con il giusto approccio e la giusta voglia di migliorare, potremo toglierci delle soddisfazioni e arrivare pronti nel momento decisivo della stagione. Mi piace l’atteggiamento che si respira quest’anno, i ragazzi ci tengono tantissimo e questa è una prerogativa preziosissima, a questo, però, dobbiamo assolutamente unire una maggiore freddezza nei momenti topici del match. Se riusciremo ad unire spirito d’appartenenza e cattiveria agonistica potremo arrivare lontano“.