Moneglia: Anpi, confermato Arnaldo Signorastri - LevanteNews

Dopo lo svolgimento del Congresso della sezione Anpi di Moneglia, che si è tenuto lo scorso 20 novembre presso la Sala cinematografica Burgo, il nuovo Consiglio direttivo, composto di nove persone, con l’aggiunta di due nuovi elementi rispetto alla precedente composizione, si è riunito e, all’unanimità, ha assegnato gli incarichi per il prossimo quinquennio.

Arnaldo Signorastri (Vito), Presidente uscente, è stato riconfermato.

Verrà affiancato da due Vicepresidenti: Giuliano Modesti (Vicepresidente Vicario) e Brunella Vernengo (neoeletta nel Direttivo).

Segretario è stato riconfermato Pietro Dalfino.

La Consigliera Serenella Sanna è stata riconfermata Tesoriera.

Inoltre, al fine di rendere più proficuo e agevole il lavoro della Sezione nei prossimi anni, è stato deciso di nominare un responsabile per la Cultura, i Rapporti con le Istituzioni scolastiche, la Comunicazione via social. Tale delega è stata conferita a Laura Dalfino (neoeletta nel Direttivo).

Gli altri Consiglieri nominati nel corso dell’Assemblea congressuale sono: Sergio Groppo, Giorgio Maccà, Giacomo Stagnaro (neoeletto).

Sottolineiamo che le modifiche apportate alla composizione e agli incarichi del Consiglio direttivo sono state decise con lo scopo di garantire alla nostra struttura organizzativa nuovi contributi operativi, avviando anche un rinnovamento generazionale.

Un grazie particolare va, dunque, da parte dell’Anpi di Moneglia alla Consigliera uscente Giuliana Pincino, che ha deciso di rinunciare al proprio ruolo per favorire questo ricambio, necessario al consolidamento e alla valorizzazione delle nuove leve dell’antifascismo.

La nostra Sezione è pronta a riprendere, emergenza Covid permettendo, la consuetudine di celebrare in modo consono gli anniversari del 25 aprile e del 2 giugno

È nostra intenzione organizzare nel prossimo anno anche una celebrazione del Giorno della Memoria, a fine gennaio, e almeno due eventi culturali, con la presentazione di libri, filmati, documenti sui temi della Resistenza, della Costituzione, della Democrazia in generale.

Ci attiveremo per creare ulteriori nuove occasioni di incontro e dibattito con la cittadinanza.

Ci metteremo ancor più a disposizione della Scuola, anche offrendo agli studenti una gita didattica in una località particolarmente significativa, come, per esempio, Fosdinovo, che ospita il Museo Audiovisivo della Resistenza.

Confermiamo, infine, la nostra apertura a ricevere da iscritti e cittadini suggerimenti e contributi di idee.

Concludiamo, ribadendo il nostro impegno per la campagna di tesseramento 2022, puntando non soltanto ai rinnovi ma anche al coinvolgimento di nuovi iscritti, soprattutto donne e giovani, in quanto forze portatrici di rinnovamento e in grado di suscitare nuove energie democratiche.

La crescita degli iscritti all’Anpi è, infatti, lo strumento indispensabile per conservare e diffondere una memoria attiva della Resistenza, per far sì che tale memoria si concretizzi nell’azione civile, sociale e politica come guida per il presente e spinta propulsiva per il futuro.