La coscienza pulita - LevanteNews

E’ evidente che le notizie mediatiche, perlomeno quelle riguardanti argomenti sensibili, come l’argomento Covid19, flirtano con appartenenze e ideologie. E’ sufficiente scorrere le varie informazioni dribblando tra le varie testate giornalistiche per constatare dall’una all’altra sostanziose diversità di contenuti e di tonalità espressive.

Non è tuttavia anomalo che ogni pensiero, ogni scelta, ogni narrazione derivino da personali ragioni culturali e/o radicamenti ideologici e/o da altri leciti interessi a vario titolo collegati.

Ciascuno, per possibilità e per volontà, contempla quotidianamente una proprio principio direttivo di comportamento e un proprio pensiero responsabile con i quali si relazione col prossimo e che difficilmente divengono oggetto di riflessioni critiche, anche quando ne individuasse l’inefficacia o l’inappropriatezza.

A livello politico generale, tale “effetto Concorde” (andare avanti a spron battuto a prescindere dall’esito della decisione presa) s’impone come prassi, prevedendo un’ avanzata lancia in resta senza ripensamenti manifesti, magari anche quando in segreto si riconosce l’effetto dubbio dell’ iniziativa.

Sia come sia, la questione di testare all’unanimità l’ insuccesso di una decisione, se estesa ai pronunciamenti politico-istituzionali, non ha alcuna possibilità oggettiva, visto un fluttuare vago e mutevole che ripropone un orizzonte sempre uguale e sempre diverso e vista la traiettoria multifocale e centripeta delle informazioni mediatiche.

E’ un vizio congenito l’indimostrabilità delle responsabilità del decisore politico circa gli effetti delle proprie decisioni. Come lo è l’indimostrabilità di eventuale infondatezza informativa da parte di una poliedrica divulgazione mediatico-scientifica. In tal senso, il dominio della confusione costituisce la condizione ideale per contrabbandare ogni forma di informazione come verità stirneriana.

Insiste una sorta di impunità istituzionale in capo ad una rappresentanza politica che, come categoria, esprime nel comportamento il consapevole esonero da ogni concreta responsabilità. Così, anche se altri vi scorgessero lacune, ciò assumerebbe solo il valore di un’interpretazione strumentale da gettare immediatamente nel tritacarne del mainstream.

In sintesi, è possibile qualificare il senso morale dell’essere umano utilizzando la definizione di coscienza pulita offerta da JS Lec: una coscienza mai usata.