Cogorno: in piazza Aldo Moro, "Storie di Natale" - LevanteNews

Dal comune di Cogorno

Letture animate, laboratori creativi, attività inventa storie per bambini dai 3 ai 10 anni a cura della libreria “Leggi e Sogna”. Tutto questo è stato “Storie di Natale” la manifestazione organizzata questo pomeriggio dal Comune di Cogorno che ha radunato decine e decine di bambini e famiglie in piazza Aldo Moro.

Da una parte della piazza la storie e le tradizioni del Comune di Cogorno mentre dall’altra parte il nostro presente e futuro. Per l’occasione, il trono del Conte è diventato dorato per accogliere Babbo Natale con accanto un’antica bicicletta con carretto usata un tempo per portare il latte…

Nel giardino, sono sparse sagome di alberelli ed elfi realizzati più di 20 anni fa da Dina Traversato, artista di Cogorno, per Giovanni Sommariva, papà del Vice Sindaco, Enrica, che li ha messi a disposizione per rendere più bello il pomeriggio natalizio dedicato ai giovanissimi…

I partecipanti infine hanno potuto ammirare l’albero di Natale, le decorazioni e gli addobbi nella piazza realizzati dai ragazzi di Villa Gritta, e degustare un’ottima cioccolata calda, offerta grazie alla collaborazione dell’Accademia della Ciappa.