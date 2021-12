Chiavari: un nuovo semaforo a chiamata in via Parma - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Approvato dalla giunta comunale l’acquisto di un nuovo impianto semaforico a chiamata in via Parma all’altezza del campo da calcio “Daneri”, per una spesa complessiva di circa 40 mila euro.

“L’obiettivo è regolare e rendere più sicuro l’attraversamento pedonale di via Parma, proprio come avvenuto all’altezza delle scuole elementari di Caperana, in una delle zone del quartiere maggiormente frequentate dai cittadini e dalle loro famiglie per la presenza del campo sportivo, dell’area fitness all’aperto, della fermata dell’autobus e del collegamento con il percorso naturalistico – spiegano l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli e il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig – Dopo le segnalazioni ricevute relative a diverse criticità riscontrate, soprattutto negli orari di punta, sulla principale arteria che collega la città con l’entroterra e i sopralluoghi effettuati con i tecnici incaricati, abbiamo dato avvio all’iter per l’installazione di un nuovo impianto semaforico, che potrà essere operativo nei primi mesi dell’anno nuovo”.