Chiavari: "Luna park fino al 9 gennaio; il covid e il no di Recco" - LevanteNews

Trascorsi due inverni di fermo per l’emergenza sanitaria, da questo autunno i gestori dei Luna Park hanno ripreso la propria attività, anche nella riviera di Levante. Appena qualche giorno fa le giostre da Lavagna si sono spostate a Chiavari, dove rimarranno, come da tradizione, fino a metà gennaio. Tra i Comuni del nostro comprensorio che questa stagione ospitano i classici parchi del divertimento ci sono anche Sestri Levante, Rapallo, Santa Margherita Ligure. Non Recco, dove da due anni l’amministrazione cittadina non concede più lo spazio sulla passeggiata per il Luna Park, né invernale né estivo, al contrario di quanto è sempre avvenuto negli ultimi decenni.

Tra gli esercenti coinvolti da tale provvedimento, Marco Caroleo fa questo lavoro da più di cinquant’anni, durante i quali ha girato, oltre alla Liguria, Piemonte e Lombardia, e ha stretto legami d’amicizia con diverse realtà del territorio. Lo abbiamo incontrato in procinto di aprire la sua giostra a Chiavari, dove rimarrà dal 17 dicembre prossimo fino al 9 gennaio 2022.

Più che dalle chiusure per Covid, Caroleo si dice amareggiato dalla inaspettata e, almeno fino ad oggi, “irrevocabile” decisione presa dal sindaco di Recco, Carlo Gandolfo: “Ad ottobre 2019, a noi e agli altri gestori, il Comune ha ufficialmente comunicato che il Luna Park non si sarebbe più potuto allestire; da allora ho chiesto diverse volte di essere ricevuto, ma non mi è mai stata data udienza. Poi un giorno ho casualmente incontrato Gandolfo – racconta -, che alla mia domanda sul perché del mancato rinnovo della concessione ha risposto, peraltro con fare molto scostante, facendo riferimento a futuri lavori sulla passeggiata, la cui area doveva perciò restare libera. Ebbene, questi lavori non sono mai stati fatti, il che mi fa pensare che la ragione del provvedimento sia da individuare esclusivamente in una immotivata ostilità nei confronti della mia categoria. Non intendiamo e non ci interessa adire vie legali”.

Le restrizioni dovute alla pandemia hanno causato a Caroleo, così come agli altri giostrai, perdite significative, quantificabili su un intervallo di circa 20-30mila euro, in un arco di tempo complessivo di un anno. “I miei figli hanno cercato altri lavori per poter in qualche modo tirare avanti, i ristori sono stati minimi (sotto i 4000 euro), ma appena è stato possibile, la scorsa estate e quella del 2020, abbiamo partecipato alle fiere nel Ponente, a Genova e a Milano. Al di là di tutto, comunque, – ribadisce Caroleo – il dispiacere maggiore per noi è stato dover lasciare Recco, una città con cui abbiamo un legame quarantennale, avendo sempre collaborato con la Pro Loco, i commercianti di Civ (Centro integrato di via) e Ascom (Associazione del commercio e del turismo), l’Anffas (Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali) e le scuole, nell’organizzazione di momenti di intrattenimento e di solidarietà sociale. A tutti loro vanno i nostri sinceri auguri per Natale e l’anno nuovo. E chissà, speriamo un giorno di poter ritornare qui, dove è rimasto un pezzo della nostra vita”.

A Chiavari le giostre sosteranno fino al 14 gennaio, per la gioia di grandi e piccini!