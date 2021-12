Chiavari: "Assemblea al Marconi-Delpino, chiediamo pluralismo" - LevanteNews

Da Albino Armanino e Paolo Smeraldi, consiglieri comunali Sestri Levante

Abbiamo appreso da alcuni studenti che il 14 dicembre 2021 presso il Liceo Scientifico

Classico Scienze Umane Marconi Delpino di Chiavari, istituzione formativa importante per il

nostro territorio, si svolgerà un’assemblea d’istituto nella quale sono in programma interventi

su identità di genere ed educazione sessuale.

Purtroppo i relatori, scelti dai rappresentanti degli studenti in base a ricerche svolte su internet,

esprimono un’unica matrice culturale: la piscologa che parlerà di identità di genere si

definisce “psicologa clinica LGBTQIA+” e “Transfemminista Intersezionale”. Alla stessa

area, da essi stessi definita “non binaria”, appartiene il collettivo “Virgin & Martyr” che

svolgerà l’intervento sull’educazione sessuale.

Come è stato rilevato dagli alunni che si sono rivolti a noi, la cifra della scuola pubblica è il

pluralismo, in questo caso totalmente assente; da qui la protesta di quella parte di studenti

che non si sente affatto rappresentata da questo approccio.

Inoltre, a fronte di comprensibili esigenze formative dei ragazzi in materia di educazione

sessuale, sarebbe stato preferibile che la dirigente scolastica coinvolgesse ASL4 che dispone

di personale appositamente formato, piuttosto che ad un collettivo sconosciuto sul territorio, al

quale afferiscono professionalità diverse.

Questo modo di affrontare temi complessi e divisivi rischia di essere poco rispettoso delle

diverse sensibilità degli studenti, in gran parte minorenni e delle loro famiglie.

Chiediamo quindi agli studenti che hanno organizzato l’assemblea, alla dirigente scolastica e

al Consiglio di Istituto di riconsiderare il panel dei relatori in modo da garantire maggiore

rappresentatività dei diversi punti di vista sulla questione del genere.

Chiediamo inoltre che chi di competenza vigili affinché i relatori effettivamente presenti

all’assemblea siano dotati di qualifiche adeguate agli argomenti trattati e che gli stessi siano

esposti in maniera tale rispettare le diverse sensibilità degli studenti.