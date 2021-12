Chiavari: all'Economica due iniziative nel nome di Dante - LevanteNews

Dalla Società Economica di Chiavari

In settimana si terranno alla Società Economica di Chiavari due eventi inquadrabili nell’Anno di Dante 2021: una mostra fotografica nella Galleria Gian Franco Grasso e una conferenza nella sala Ghio-Schiffini. La mostra, che sarà visitabile fino alla vigilia di Natale, sarà inaugurata giovedì 16 alle 17,30; la conferenza si terrà invece sabato 18 alle 10,30. Per entrambi gli eventi gli organizzatori hanno approntato due pubblicazioni che saranno presentate per l’occasione. In una sono riproposte le fotografie della mostra con una appendice di documenti; nell’altra viene illustrata, ad opera di Eliana Vecchi, relatrice della conferenza, la figura di Alagia Fieschi.

Qui di seguito ci sono le locandine delle due iniziative e le relative note di presentazione.

Alagia Fieschi marchesa Malaspina, la diletta nipote di Papa Adriano V

La studiosa lunigianese Eliana Vecchi parlerà sabato 18 dicembre di questa particolare

figura femminile immortalata da Dante del XIX canto del Purgatorio

Alagia Fieschi, figlia di Nicolò dei Conti di Lavagna, è una figura che Dante, citandola nel XIX canto del Purgatorio per bocca dello zio Ottobono, asceso al trono di Pietro con il nome di Adriano V, ha reso immortale con la definizione di “buona”, la “buona Alagia”.

Di lei ci parlerà sabato 18 dicembre alla Società Economica (Sala Ghio-Schiffini, ore 10,30) la prof. Eliana M. Vecchi, una studiosa che ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni su argomenti storici dello Spezzino e della Lunigiana, alcuni dei quali riguardanti il contesto in cui ebbe ad agire Dante allorché, nel 1306, venne chiamato a dirimere una annosa vertenza territoriale tra i Malaspina e il vescovo di Luni.

Alla Vecchi va anche il merito di avere fatto una accurata ricerca su Alagia inquadrandola nella storia dei Fieschi e dei Malaspina. La pubblicazione, edita nel 2003, è stata ora ristampata a cura della Sezione Tigullia dell’Istituto di Studi Liguri, organizzatrice dell’evento assieme alla Società Economica, e in occasione della conferenza ne sarà consegnata copia ad ogni intervenuto.

Nella nota di presentazione sono stati posti in risalto i motivi per cui questo personaggio ha rilevanza anche per i territori che un tempo furono possesso dei Conti di Lavagna. Essendo Alagia nata a Genova possiamo infatti immaginare che abbia anche frequentato il grande palazzo comitale di San Salvatore e l’antistante basilica fatta costruire da papa Innocenzo IV, Sinibaldo, zio di Nicolò, e ultimata da Ottobono, che di Nicolò era fratello.

Ma il legame con il territorio lo possiamo trovare anche nel castello di Torriglia, passato poco dopo la metà del XIII secolo dai Malaspina ai Fieschi, tra le cui mura Nicolò dettò le sue ultime volontà il 26 ottobre 1304, anche se poi cessò di vivere all’inizio del 1310; e nella chiesa di Sant’Adriano di Trigoso, ove Nicolò avrebbe voluto fosse sepolta Leonora, sua moglie, madre di Alagia; ma anche nel castello che nel 1273 i Fieschi acquistarono dai Doria a Roccatagliata, la cui chiesa venne beneficata dal cardinale Luca, fratello di Alagia.

Alagia, andata sposa a Moroello Malaspina, marchese di Giovagallo in Lunigiana, ebbe certamente modo di conoscere Dante Alighieri, ospite dei marchesi e loro procuratore nella firma della pace col vescovo di Luni. Forse potrebbe essere stata lei l’accompagnatrice del “fiorentin fuggiasco” nelle terre di famiglia o quanto meno l’ispiratrice dei famosi versi sulla casata dei Fieschi e sulla “fiumana bella”.

*****

Da Siestri a Chiavari seguendo la “fiumana bella”

Racconto per immagini di Davide Valentino Solari

Una cinquantina di foto riprese con un drone per far conoscere il fiume di Dante

La Società Economica ospita da giovedì 16 dicembre fino alla vigilia di Natale, negli spazi della Galleria G.F. Grasso in Piazza San Giovanni 3, una interessante mostra fotografica formata da oltre cinquanta riprese fatte con l’ausilio di un drone lungo il corso della dantesca “fiumana bella”.

Ne è autore Davide Valentino Solari, che ha avuto il patrocinio del Centro Culturale del Lascito Cuneo di Calvari.

Lo scopo della mostra è di far conoscere tanti aspetti inediti del corso d’acqua che scorre in Fontanabuona e nella valle dell’Entella. Ma c’è anche un’altra motivazione: tentar di capire perché Dante abbia usato una definizione così particolare unendo al sostantivo “fiumana” l’aggettivo “bella”.

Dice in proposto Renato Lagomarsino, organizzatore di questo e di altri eventi col Lascito Cuneo nell’anno di Dante 2021: “I commentatori della Divina Commedia sembrano concordi nel dare a “fiumana” il significato di corso d’acqua vorticoso, che scende con impeto dai monti. Ma la presenza dell’aggettivo “bella” non si addice alle acque irruenti e limacciose di un torrente in piena. Del resto il concetto stesso che traspare dal termine “fiumana” non sembra rimandare a un corso d’acqua impetuoso ma a qualcosa di placido e maestoso, di acque che scorrono abbondanti e defluiscono lentamente senza provocare danni o far correre rischi”.”

“Chi vive in vallata – aggiunge – sa che questa particolare condizione si verifica soprattutto con le piogge di primavera, allorché il susseguirsi di giorni piovosi accresce la portata del Lavagna senza dare alle acque l’aspetto torbido che assumono con le piene autunnali. Anzi, nei giorni successivi alle piogge il loro colore è glauco, ceruleo, di un verde cilestrino che rispecchia l’azzurro del cielo e il verde della vegetazione primaverile presente sulle sponde”.

Ne consegue spontanea una domanda: può, Dante, durante il suo lungo peregrinare, essere passato in Fontanabuona ed avere visto di persona il Lavagna ritraendone un’impressione così viva da indurlo a trasferirla nei famosi versi “intra Siestri e Chiaveri s’adima una fiumana bella”?

E’ quanto potranno chiedersi i visitatori della mostra, anche se in proposito non può esserci alcuna certezza. Tuttavia è ammissibile ipotizzarlo proprio per i precisi riferimenti geografici di Siestri e di Chiavari, ossia i luoghi dove il Lavagna ha le sue sorgenti e sfocia in mare. In particolare per la citazione di Siestri, località di ben scarso rilievo, nota solamente a chi ha necessità di passarvi percorrendo l’antica strada di valico, situata effettivamente in capo alla valle, da dove l’acqua del torrente inizia ad “adimarsi”, a scorrere “ad imum”, verso il basso.

La mostra sarà inaugurata giovedì 16 dicembre alle ore 17,30 e sarà visitabile nei giorni successivi fino al 24 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.