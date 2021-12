Calcio/ Sabato amaro per il Riese: il Sori si impone 3-0 - LevanteNews

Dal Calcio ACD Riese

GSD SORI vs ACD RIESE 3 – 0

Per la 11^ giornata del campionato di prima categoria – Regione Liguria – Girone D, nell’anticipo di sabato 11 dicembre, alle ore 15,00, si affrontavano il Sori e la Riese, entrambe appaiate a 10 punti all’ottavo posto in graduatoria. Il Sori, reduce da una sconfitta per 2 a 1 contro la Cogornese e la Riese reduce da un beffardo pareggio in casa contro il San Bernardino subito, tra l’altro, in pieno recupero, hanno lo stesso ed unico risultato da conseguire, la vittoria.

La partita prende il via in orario alle ore 15,00 agli ordini del direttore di gara Signor Carida di Genova.

La partita vive di pochissime emozioni durante il primo tempo, eccezion fatta per un paio di iniziative messe in atto dalla Riese al 2° minuto da Pellegrino (che si lascia anticipare dal portiere avversario in uscita) ed al 6° con Sivori che calcia abbondantemente al lato, poi non accade praticamente quasi nulla; qualche timido e poco convinto tentativo da parte del Sori con tiri calciati fuori e portiere Tagliavia praticamente inoperoso. Il primo tempo, si chiude con un solo minuto di recupero, e vede prevalere il Sori soltanto per il numero di calci d’angolo (5 a 1).

Un giocatore ammonito per il Sori (il numero 4 Taricco). Il secondo tempo, vede un Sori maggiormente intraprendente già dal 1° minuto con 2 tiri in sequenza da parte del numero 9 Bettalli e il numero 11 Bertelli.

E’ il preludio al gol che arriva al 7 ° minuto con un bel colpo di testa da parte di Bettalli che si va ad insaccare all’incrocio dei pali alla destra di un incolpevole Tagliavia.

La Riese non riesce ad organizzare una reazione, e complice anche l’entusiasmo del vantaggio, il Sori fa arretrare sempre più la retroguardia della Riese che, purtroppo, al 13 ° subisce il raddoppio ad opera del numero 7 Capitelli.

A questo punto, nel tentativo di dare una scossa alla squadra, mister Oggiano, decide di rischiare 2 giocatori non in perfette condizioni fisiche (Savona e Cappelli), ma l’inerzia della partita non cambia, infatti al 30° minuto, giunge anche il 3 a 0 con un beffardo pallonetto calciato dal numero 9 Bettalli che trafigge ancora una volta Tagliavia.

Da qui alla fine della partita, non accade praticamente più nulla. Qualche calcio d’angolo per la Riese e nulla più.

Tre lampi, quasi inaspettati dalla stessa compagine del Sori che, grazie a questa vittoria, ci sovrasta ora di 3 punti, e (visti i risultati della giornata di domenica pomeriggio), fa scivolare la Riese addirittura al 10° posto in classifica, in una zona a dir poco “calda”.