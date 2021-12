Sole e vento in un fine settimana all'insegna dello shopping - LevanteNews

Da Arpal

Aggiornato il BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA PER LA REGIONE LIGURIA.

OGGI SABATO 11 DICEMBRE Venti settentrionali tra forti e di burrasca sulle zone BC con locali raffiche intorno a 80-100 km/h, in particolare sui crinali, fino a forti anche rafficati su ADE. Progressiva e parziale attenuazione nel corso della giornata. Disagio fisiologico per freddo nelle ore notturne e serali. Mare molto mosso su C in progressivo calo.

DOMANI DOMENICA 12 DICEMBRE In mattinata ancora venti settentrionali fino a forti sulla zona B, fino a moderati sul resto della regione. Fino al primo mattino ancora disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle zone interne.

DOPODOMANI LUNEDI’ 13 DICEMBRE nulla da segnalare

Cielo sereno, questa mattina, sulla Liguria tranne qualche addensamento nelle zone interne; i venti sono settentrionali, forti con raffiche di burrasca (toccati i 137 km/h al Lago di Giacopiane, 103 a Fontana Fresca, sopra Sori mentre a Genova si segnalano raffiche a 91.8 km/h a Castellaccio e 85 km/h al Porto Antico). Il mare è agitato.

Minima della notte, -6.6 a Sassello (Savona) mentre nelle altre province i valori più bassi sono stati: -5.8 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -4.2 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia), -3.2 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia). Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 4.9, Savona Istituto Nautico 5.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.1, La Spezia 5.2. Alle ore 11 la rete Omirl segnala come valore massimo 16.0 a Castellari (Pietra Ligure, Savona).