Sestri: onorificenze del Comune a Razzetti e Giubbani - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

La sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio e il consigliere allo Sport Gabriele Ovindo consegneranno il 23 dicembre una onorificenza ad Alberto Razzetti, manifestando il riconoscimento del Comune di Sestri Levante all’atleta sestrese per l’impegno profuso quotidianamente nella pratica sportiva e per i grandi successi conseguiti in ambito italiano e internazionale.

Il consigliere Ovindo ha contattato Razzetti nelle scorse settimane concordando con l’atleta la consegna, così che fosse compatibile con la sua presenza a Sestri, in modo da realizzare un momento di pubblico riconoscimento dei grandi successi di Alberto Razzetti.

Il Comune di Sestri Levante consegnerà inoltre un riconoscimento a Jorg Giubbani, recentemente insignito con la Stella Michelin: la cerimonia è fissata per il 16 dicembre.