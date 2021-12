Sestri: il confuoco, il lunaio e l'omaggio di tre vasi a Mediaterraneo - LevanteNews

Da Paola Gasparini, Associazione culturale “O leudo” Sestri Levante

A Sestri Levante il Confuoco si svolgerà (senza corteo), sabato 18 dicembre, a partire dalle ore 16, in Piazza Matteotti.

In occasione della cerimonia verrà presentato il tradizionale Lunâio Zeneize 2022 del’Associazione Culturale “O Leûdo”, giunto alla terza edizione e arricchito con scherzi e scioglilingua genovesi, a cura del nostro socio Paolo Regati. Per chi ne vorrà una copia, il Lunâio sarà disponibile presso le edicole di: Piazza della Repubblica e Stazione ferroviaria, a Sestri Levante.

Inoltre, si terrà anche la consegna ufficiale a Mediaterraneo Servizi di Sestri Levante – da parte dell’Associazione Culturale “O Leûdo” e del designer Roby Giannotti – di tre grandi vasi in ceramica, le “Tane d’artista” per Polpi – modellate e dipinte dall’artista ligure ed esposte nell’estate 2021 presso la sede de A Caladda, di fronte alla Baia delle Favole – che rimarranno permanentemente a Sestri Levante a memoria dell’iniziativa “raccontata” e ben documentata per immagini, a Luglio, anche da Rai3 Liguria.

Il progetto, nato con l’Associazione Culturale “O Leûdo” è frutto di oltre un anno di lavoro, va oltre una forma di espressione artistica e guarda al futuro e alla sostenibilità dell’arte: difatti, uno dei vasi da polpo verrà posizionato nei fondali della Baia, non per pescarli secondo una tecnica millenaria sviluppatasi nel Mediterraneo, ma per offrire loro un rifugio che unirà arte e natura attraverso un’opera; un pezzo unico, modellato a mano in maiolica cotta a gran fuoco, che verrà fisicamente vissuta da uno degli organismi marini più stupefacenti del Mediterraneo; mentre un secondo vaso sarà posizionato prossimamente nell’acquario didattico a Portobello, del Club Subacqueo Sestri Levante. Le opere sono state realizzate dall’artista presso la celebre manifattura albisolese delle Ceramiche San Giorgio della famiglia Poggi, dove hanno lavorato i grandi dell’arte internazionale come: Lucio Fontana, Wifredo Lam, Agenore Fabbri, Eliseo Salino.

Sottolinea Roby Giannotti: “Ringrazio l’Associazione “O Leûdo” con la quale è nato questo progetto fantastico e “A Caladda” per aver messo a disposizione la loro sede divenuta per un mese una galleria d’arte: con il Presidente de “O Leûdo” Nicola Orecchia, il Presidente Emerito Anto Enrico Canale e Paola Gasparini, vera anima dell’Associazione che mi ha assistito in ogni frangente dell’iniziativa, insieme con il Presidente de A Caladda Diego Goatelli e i suoi associati, è nato un rapporto di amicizia nel nome dell’arte e dell’amore per la nostra Liguria in tutte le sue espressioni, dal mondo del mare a quello di una antica tradizione artigianale come la maiolica ligure.

Ringrazio di cuore anche l’Amministrazione Comunale di Sestri Levante nelle persone del Sindaco Valentina Ghio e dell’Assessore alla Cultura Maria Elisa Bixio, e Mediaterraneo Servizi nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Marcello Massucco, per il loro sostegno indispensabile e per aver creduto nel valore di un’idea unica a livello nazionale.

Il progetto di Sestri Levante sicuramente non finirà qui, ma vuole essere una iniziativa pilota per unire arte e natura nel Mediterraneo e a livello internazionale”.

Collegamento al sito “O Leûdo”: www.oleudo.it

www.facebook.com/associazioneoleudo/