Sestri: "Diamo un'onorificenza ad Alberto Razzetti" - LevanteNews

Da Albino Armanino riceviamo il testo della seguente interpellanza

I sottoscritti consiglieri comunale Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Premesso che il Sig. Alberto Razzetti, nato a Lavagna il 2.06.1999 e residente in Sestri

Levante, pratica da anni nuoto a livello agonistico nella società Fiamme Gialle Nuoto

nonché nella nazionale italiana di nuoto;

Rilevato che il Sig. Razzetti si è recentemente distinto nel campo sportivo, ottenendo

importanti risultati nell’ambito di diverse competizioni di nuoto di livello nazionale ed

internazionale con piazzamenti di rilievo, sia nella vasca 50 m che nella vasca 25 m;

Rilevato specificamente che il Sig. Razzetti:

– per quanto riguarda il campionato europeo 2021, ha conseguito il primo posto sui 200

metri delfino; il secondo posto nei 400 metri misti e il terzo posto nei 200 metri misti,

specialità delle quali detiene il record italiano assoluto;

– per quanto riguarda invece le olimpiadi 2021, l’ottavo posto nei 400 metri misti;

Constatato che detti piazzamenti sono il frutto di una carriera sportiva che ha preso avvio

proprio a Sestri Levante presso la società Circolo Nuoto Sestri Levante, a conferma non solo

delle eccezionali capacità del singolo atleta ma, più in generale, anche delle enormi

potenzialità della tradizione sportiva della nostra città;

Ritenuto che i risultati sportivi del Sig. Razzetti sono meritevoli di pubblico apprezzamento

nell’interesse collettivo in quanto rappresentano ragione di lustro per la città, oltre che

motivo di vanto e orgoglio per tutti i cittadini di Sestri Levante;

Ritenuto altresì che il conferimento di un’onorificenza comunale al Sig. Razzetti

segnalerebbe alla cittadinanza un esempio di particolare dedizione e abnegazione per la

comunità dal punto di vista sportivo e anche morale;

Considerato infine che nel tempo numerosi atleti sestresi hanno conseguito risultati di

rilievo in competizioni di livello nazionale e internazionale in varie altre discipline sportive;

Interpellano il sindaco e l’assessore competente

Per sapere se intendano attivarsi per conferire un’onorificenza comunale al nuotatore

sestrino Alberto Razzetti a dimostrazione del pubblico apprezzamento della città per gli

importanti risultati sportivi da lui conseguiti ai campionati europei di nuoto 2021 e alle

olimpiadi 2021.

Desiderano inoltre sapere se sia loro intenzione dare disposizioni affinché sia elaborato un

regolamento per conferire analoghi riconoscimenti anche agli altri sportivi sestresi che si

segnalino in competizioni di livello nazionale e internazionale.

Albino Armanino

Paolo Smeraldi