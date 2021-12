'Santa': le parrocchie invitano i battezzati a 'camminare insieme' - LevanteNews

Dalle Parrocchie di Santa Margherita, San Giacomo di Corte, San Siro, San Lorenzo della Costa



I pastori delle quattro parrocchie di Santa Margherita Ligure si rivolgono a tutti i

battezzati della comunità cittadina, quelli che il Concilio Vaticano II chiama “ il

popolo di Dio”, per comunicare la chiamata che papa Francesco ha rivolto a

tutta la Chiesa, a mettersi in Sinodo.

“Sinodo” è parola che viene dal greco, e significa “cammino insieme” , “strada comune” ; i parroci cittadini si sentono sulla strada con tutti i battezza ti e desiderano camminare insieme, nell’imparare il mestiere di vivere e nel condividere il mistero di credere.

Prima del Sinodo dei vescovi del mondo, che sarà nel 2023, il papa chiede a

tutte le chiese locali, quindi anche a no i, popolo di Dio che è a Santa, di

camminare insieme, in questi due prossimi anni, soprattutto per ascoltare che

cosa lo Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa.

Ciascuno infatti, porta in sé lo Spirit o di Dio, ed è dunque voce preziosa da

ascoltare per discernere cosa Dio vu ole; per questo diventa necessario

attrezzarsi a saper ascoltare tutti, ed inventare occasioni per provare a farlo

davvero, con creatività e umiltà; ogni cr istiano è interpellato ora dalla Chiesa a

“dire la sua”, perché anche nella sua voce Dio può parlare a tutti.

Con il desiderio e la gioia di cominciare, e nella consapevolezza che questo è un

passaggio decisivo per il futuro de lla Chiesa, i parroci annunciano che

Domenica 12 dicembre, nella Basilica di S. Margherita, in Piazza

Caprera, alle 16, il cammino del Sinodo per i cristiani di Santa entra nel vivo!

Nicoletta De Nevi, la referente della Commissione sinodale diocesana,

aiuterà ognuno a fare proprio, per partire, “l’arte ed il coraggio di ascoltare

tutti”; il suono del violino e dell’organo fa ranno assaggiare la bellezza che può

avere il mettersi in ascolto, che, per un a Chiesa forse più abituata a parlare, è

tutta un’altra musica!

Ognuno si senta invitato, se vuole, a partecipare, e comunque a dare il suo

contributo al cammino sinodale, o anche a chiedere per saperne di più. In

fondo a tutte le chiese cittadine, sabato 11 e domenica 12, sarà possibile

trovare la scheda preparata, con le 10 domande su cui provare ad ascoltarci

ed ascoltare tutti, e comunque sul sito del Sinodo ( www.synod.va ) si può

trovate tutto quanto può essere utile.

Ai parroci preme soprattutto che la notizia di questa importante opportunità, e

magari anche la sua sorprendente novità , raggiungano davvero tutti, e, per

questo, chiediamo ad ognuno di aiutarci a divulgare il più possibile questo

invito.