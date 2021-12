'Santa': l'associazione Scoglio inaugura la nuova sede - LevanteNews

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine” riceviamo e pubblichiamo

Una bella festa, in una splendida giornata di sole, per l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione Scoglio di Sant’Erasmo di Corte.

Tanti invitati ed autorità, per ammirare il nuovo spazio, messo a disposizione dal Comune e completamente ristrutturato ed attrezzato dai “Ragazzi” di questa importante Realtà Associativa Sammargheritese.

Lo Scoglio di Sant’Erasmo, è da anni in prima fila nell’organizzazione di Eventi (due, fra tutti, la “Gara di preparazione del pesto al Mortaio” e la “Muscolada”) che attirano sempre un gran numero di cittadini e turisti e che hanno sempre un fine benefico.

Ora, il nuovo moderno spazio, situato sulla riva del mare nell’area ex-Spertini, a Corte, consentirà ai fondatori dell’associazione ed ai numerosissimi volontari (tra cui spiccano anche i pescatori, “ricchezza” della Città), di fare sempre di più, per il bene e l’immagine di Santa Margherita.