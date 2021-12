'Santa': associazione Sant'Erasmo, nuova sede e taglio del nastro - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Nel ricordo del socio Giuseppe Toncelli, il nipotino Giuseppe e la moglie Grazia Beretta hanno tagliato il nastro della nuova sede dell’Associazione Scoglio di Sant’Erasmo. Il locale è parte dell’area ex Spertini messa a disposizione dal Comune di Santa Margherita Ligure e ammodernata con impegno dai soci e amici dell’Associazione.

«Un ringraziamento all’Associazione Scoglio di Sant’Erasmo e ai suoi “ragazzi” – ha detto il Vicesindaco Emanuele Cozzio con al fianco la Consigliera Patrizia Marchesini – perché ci hanno aiutato a recuperare uno spazio chiuso da tempo e danneggiato dalla mareggiata del 2018 in una zona – l’area ex Spertini, dove sono presenti già altre associazioni (Circolo Nautico e Mutuo Soccorso). Colgo l’occasione per ringraziare per l’impegno tutte le Associazioni cittadine, che, in sinergia con l’Amministrazione, rappresentano un valore per tutta la nostra Comunità».

Nella prima foto da sinistra Tomaino (pres Scoglio Sant’Erasmo), Marchesini, Chiarelli (vicepres. Scoglio Sant’Erasmo), Cozzio.