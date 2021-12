In mattinata la termometro è salito dai 4 gradi dell’alba ai 14 delle 12. La temperatura percepita al sole era certamente maggiore e così le spiagge e i lungomare si sono presto popolate di persone in cerca di tepore. Non sono da meno i gabbiani che, dopo avere subito indifferenti la pioggia dei giorni scorsi, oggi si godono il sole schierati sul sostegno di un pontile in Ghiaia a Santa Margherita.