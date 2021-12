Recco: la chitarra di Mazzini nella Chiesa di Megli - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Con il patrocinio del Comune di Recco – Assessorato alla Cultura, presso la Chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Megli, domenica 12 dicembre alle ore 17 si terrà , su iniziativa dell’Associazione 800 Musica di Milano, il concerto intitolato “Un flauto e una chitarra dall’Età del Bel Canto”, con Anna Armenante, flauto traverso “Amedée Couesnon, Parigi, secolo XIX” e Marco Battaglia, chitarra “Gennaro Fabricatore, Napoli, 1811” appartenuta a Giuseppe Mazzini.

Il repertorio per flauto e chitarra nell’Ottocento comprende due celebri cavatine di Gioacchino Rossini e, inoltre, brani di Giuliani, Moretti, Carulli, Molino, tra i più importanti autori del tempo. “Promuoviamo con piacere questo concerto per la caratura internazionale dei musicisti e per avere l’occasione di ascoltare lo strumento appartenuto a Mazzini che fu patriota e appassionato chitarrista” – osservano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla Cultura Enrico Zanini.

L’ingresso è libero, senza obbligo di prenotazione ma con la necessità di indossare mascherina e di esibire la certificazione verde.