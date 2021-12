Recco: A-12, indignazione per il taglio della siepe di alloro - LevanteNews

Indignazione a Recco per il taglio della siepe di alloro che costituiva una barriera antirumore a protezione di circa 180 appartamenti situati in palazzi nati sotto lo svincolo che collega il casello della A-12 alla provinciale 333.

La barriera green era stata posta per attenuare i disagi creato dal passaggio delle auto. Una prima volta le piante di alloro erano morte per mancanza di adeguate innaffiature; una seconda, forse attuata in una stagione più opportuna, erano cresciute assolvendo la loro missione. Ora si spera che dalla rampa vengano tolti anche i rifiuti forse lanciati dalle auto di passaggio evidenziati dall’assenza delle piante. E che comunque del caso si occupino i carabinieri forestali. Autostrade dovrà comunque collocare barriere antirumore.

Nella foto un breve tratto del raccordo dove è stata tagliata la siepe