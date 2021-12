RASSEGNA STAMPA. In Asl 4 ieri 87 nuovi contagi, gravi 4 pazienti - LevanteNews

Oggi, sabato 11 dicembre auguri a Damaso. Mercati settimanali: Deiva Marina; Ne (a Conscenti con prodotti a chilometro 0); Sestri Levante. Proverbi: “I panni sporchi si lavano in famiglia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid. “Nell’Asl 4 ieri ben 87 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 33 di cui 4 in terapia intensiva”; “Pfizer tocca ai giovani; Tre hub per i bambini”; “Open Day, per tanti istituti è online”; Gulliver sfida freddo e neve, in Val d’Aveto vaccini sotto casa”; “Mascherine all’aperto, scattato l’obbligo a Rapallo”.

Lavagna: sostegno agli affitti, riaperto il bando. Chiavari: riaperto il park di via Assarotti (come previsto). Chiavari: caso Ferden, arriva l’esposto in Procura, Prefettura, Ordine architetti (come annunciato). Chiavari: rogo albero di Natale, tre famiglie fuori casa. Chiavari: il Tigullio invecchia, i giovani vogliono contare di più. Chiavari: parco di Portofino, tunnel e diga Perfigli, Toti a tutto campo sul futuro. Chiavari: ricordato a Milano il sacrificio di Sergio Kasman. Chiavari: furbetti del reddito, altre due denunce.

Rapallo punta sul verde. Rapallo: centro aiuto alla vita, vent’anni di solidarietà.

Camogli: borsa di studio Risso agli allievi del Nautico. Recco: dai cuori Telethon al mercato solidale.

Lumarzo: morte di Martina in A-10, nuovi accertamenti.