Rapallo: la guardia medica pediatrica ringrazia gli Alpini - LevanteNews

Da Lina Angiolani

Il Comitato per la Guardia Medica Pediatrica Tigullio Occidentale ringrazia il Gruppo Alpini di Rapallo che oggi, 11 dicembre ,in piazza Da Vico, ha organizzato un evento benefico gastronomico che vedrà protagonista una gustosa polenta al sugo preparata dai cuochi del gruppo . I piatti della succulenta specialità potranno essere ritirati presso il gazebo allestito in piazza.

Nel pomeriggio invece sarà il tradizionale vin brule’ a scaldare i cuori, distribuito dalle ore 17 . Accanto allo stand degli alpini sarà presente il gazebo della Croce Bianca Rapallese arricchito, per l’occasione, da graziosi manufatti realizzati dai componenti del Comitato, trasformati in “elfi magici” per l’occasione. Le offerte dell’intera iniziativa saranno libere e tutto il ricavato sarà devoluto alla Guardia Medica Pediatrica che riaprirà i battenti proprio nelle imminenti festività natalizie.

Vi aspettiamo per un piacevole pomeriggio !