Portofino: in piazzetta celebrato il rito del Confuego - LevanteNews

Dal Comune di Portofino

Dopo un anno di stop causa Covid torna a Portofino il tradizionale Confeugo organizzato dal Lions Club Santa Margherita Ligure-Portofino in collaborazione con il comune di Portofino.

La manifestazione ha visto il vice sindaco Giorgio D’Alia come uditore dei “mugugni” del Borgo. Gli sbandieratori del “Gruppo musici e sbandieratori” di Lavagna hanno messo in mostra tutte le loro qualità con evoluzioni mozzafiato.

Al termine della cerimonia ha preso il via il tradizionale rito del falò con foglie d’alloro. Presenti alla manifestazione anche i soci del Lions Club Santa Margherita e Portofino.