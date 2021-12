Pallanuoto M/ La Rari Nantes cade a Firenze - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Sori

Niente da fare per la Rari Nantes Sori che subisce un’ottima Florentia perdendo 14 a 7 in terra toscana.

Partono in vantaggio i granata con un gol dalla distanza di Giordano a soli due minuti dal fischio d’ inizio ma i fiorentini non ci stanno e rispondo subito mettendo a segno ben quattro reti.

Il secondo quarto è fotocopia del primo: la Rari Nantes Florentia muove bene la palla superando il portiere granata coi sigilli di Benvenuti, Sordini e Chellini mentre la Futurenergy trova una bella conclusione da fuori di Emanuele Cocchiere.

Il terzo tempo è più reattivo per i nostri ragazzi che, nonostante tre gol fiorentini provano ad accorciare le distanze con un rigore messo a segno da Mugnaini, la rete di Mauceri e la doppietta di Viacava. Il quarto tempo si apre con il goal di Penco dal centro mentre i toscani sigillano la vittoria con i gol di Astarita e Chellini.

“Sicuramente non stiamo giocando la nostra migliore pallanuoto e affrontare una delle migliori squadre in trasferta non ci ha aiutato” commenta il numero 10 granata Giacomo Penco ” La squadra è profondamente rinnovata e qualche meccanismo deve essere ancora assimilato. Non ci resta che lavorare duramente in settimana per continuare a crescere in vista dei prossimi impegni.”