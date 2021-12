Pallanuoto M/ Il derby del Golfo è del Bogliasco: Camogli ko - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Bogliasco 1951

Il Bogliasco conquista il Paradiso battendo nel derby del golfo omonimo il Camogli al termine di una gara pazzesca. Una vittoria di misura, 11-10, che permette ai ragazzi di Daniele Magalotti mantenersi in testa al girone nord di Serie A2 a punteggio pieno dopo 5 giornate.

Ma al di là del mero risultato finale ciò che ha impressionato maggiormente sono state l’intensità e le emozioni di una gara che non ha deluso minimamente le attese della vigilia, tenendo fede alla propria lunghissima tradizione. Quello andato in scena questo pomeriggio alla Vassallo è stato a tutti gli effetti un vero e proprio spot per la pallanuoto. Merito di due squadre che non hanno risparmiato una singola goccia di sudore nel darsi battaglia e nel tenere accesa una sfida decisasi soltanto sul filo di lana, dopo essere vissuta a fiammate alterne per tutti e quattro i tempi. Alla fine hanno prevalso i biancazzurri, grazie al punto decisivo messo a referto a meno di 100 secondi dalla sirena da Duilio Puccio. Una vittoria pesantissima che spedisce i cugini bianconeri a meno 6 in classifica e che allo stesso tempo rafforza le convinzioni e le ambizioni bogliaschine.

LA CRONACA – Bastano pochi minuti per capire quale sarà il canovaccio della gara. L’equilibrio sancito al termine del primo tempo, chiuso sul 3-3, si rivela infatti un indicatore più che attendibile sulle emozioni che caratterizzeranno i successivi tre parziali. Ad inaugurare le danze, tanto per cambiare, è ancora una volta Alessandro Brambilla, in gol su rigore dopo poco più di minuto dal via. Il Camogli impatta subito con Caliogna dalla distanza ma Tabbiani e Bonomo in rapida successione regalano il primo doppio vantaggio ai padroni di casa. Una superiorità effimera perché ancora Caliogna il giovane Rossi bucano due volte la porta di Prian.

L’apertura di secondo quarto è di marca camoglina, con gli ospiti che mettono per due volte la testa avanti portandosi prima sul 4-3 con Licata poi sul 5-4 con Bianco, dopo che Francesco Brambilla aveva griffato nel frattempo il 4 pari. A rispostare l’ago della sfida verso Bogliasco è la doppietta di capitan Guidaldi che dà contestualmente il via ad un break che porta i biancazzurri fino al più quattro. Le reti di Bonomo, Tabbiani e Puccio a cavallo del cambio vasca sembrano rappresentare una pietra tombale sull’esito di una partita che invece ha ancora, a sorpresa, molto da dire. Al break bogliaschino segue infatti quello del Camogli che nel giro di quattro minuti tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo tempo mette a referto 5 reti consecutive, riportandosi clamorosamente in vantaggio. Ma quando l’inerzia, soprattutto psicologica, della gara sembra essere tutta dalla parte degli ospiti il cuore del Bogliasco dimostra di battere ancora. I bianconeri falliscono il colpo del KO e a spazzare via le paure ci pensa l’uomo dei gol pesanti, Alessandro Canepa, che con la freddezza e la precisione di un chirurgo all’opera ristabilisce per l’ennesima volta l’equilibrio. Un equilibrio tuttavia destinato a resistere solo per pochi giri di lancetta. Nella successiva azione offensiva, infatti, la scena se la prende tutta Duilio Puccio. Il suo siluro abbatte il muro di Gardella, facendo esplodere la Vassallo in un boato che non si sentiva da troppo tempo. E colorando di biancazzurro il Paradiso.

IL COMMENTO – “Sono contento per i ragazzi perché ci tenevano molto a vincere questo derby – commenta coach Magalotti a fine gara – Nell’ultimo tempo è successo un po’ di tutto e a un certo punto ho davvero creduto che questa gara non saremo mai riusciti a vincerla. Bravo il Camogli a rimettersi in piedi quando sembrava ormai alle corde ma ingenui noi a permetterglielo. Ancora una volta però siamo riusciti a portare a casa una bella vittoria, mettendoci forse più cuore che testa. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, l’avevamo preparata per tutta la settimana e alla fine le previsioni si sono rivelate esatte. Quello tra Bogliasco e Camogli è da sempre un derby molto sentito e credo che anche fra cento anni sarà così. Vincere una gara come questa e in questo modo è importante soprattutto per il morale. Ora potremo lavorare sugli errori commessi oggi con il sorriso di chi ha i tre punti in tasca”.

TABELLINO:

BOGLIASCO 1951-SPAZIO R.N. CAMOGLI 11-10

BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro, F. Dainese, F. Gavazzi, A. Canepa 1, G. Guidaldi 2, T. Tabbiani 2, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero, A. Bonomo 2, D. Puccio 2, A. Brambilla Di Civesio 1, A. Di Donna. All. Magalotti

SPAZIO R.N. CAMOGLI: L. Gardella, A. Beggiato 1, A. Iaci 1, M. Morello, A. Rossi Giglio 2, A. Cambiaso, P. Ruggieri, M. Monari, G. Bianco 1, L. Barabino 1, F. Licata 1, A. Cuneo, E. Caliogna 3. All. Temellini

Arbitri: Gomez e Torneo

Note: Parziali 3-3 4-2 2-1 2-4 Usciti per limite di falli: Gavazzi (B), Brambilla di Civesio F. (B), Boero (B), Beggiato (C), Monari (C) e Cuneo (C), tutti nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 5/16 + 1 rigore, Camogli 4/15 + 1 rigore.