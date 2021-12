Le ricette di Renzo Bagnasco: ravioli - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Ravioli

Ingredienti per il ripieno: 200 gr di scarola bianca o invidia, 250 gr di filoni o schienali, 50 gr di maiale magro a sostituire la introvabile mammella (tettinn-a), 1/2 cervello di vitello o 2 di agnello, 1 bicchiere di brodo, sugo di töcco o magro di vitello, 2 hg di borragine,1/2 laccetto (animella), 3 uova, mollica di pane ammollata nel brodo e strizzata, grana, 1 noce di burro, pepe e sale.

Ingredienti per la sfoglia: tanta farina pari alla metà del ripieno, 2 uova.

Esecuzione: lavare le borragini e la scarola e bollirle per 5′ e poi strizzarle; scottare il cervello, l’animella e i filoni così da poterli spellare e tagliare a tocchetti le carni e soffriggerle con il burro controllandone il sale. Frullare, ma non troppo fine, le verdure, il cervello, l’animella, i filoni, le carni appena soffritte, le uova, la mollica, 3 cucchiai di grana, spezie, maggiorana e sale; preparare ora la pasta da tirare a sfoglie sottili larghe 4 dita e lunghe disponendovi su di una fila, ma leggermente decentrata, palline di ripieno a 3 cm l’una dall’altra. Ribaltare il lembo di pasta libero a coprire quello con il ripieno e pigiare tutt’attorno con le dita a ogni ripieno a che la copertura si attacchi alla sottostante sfoglia; tagliare con l’apposita rotella la parte eccedente fra raviolo e raviolo. Messi su di una tovaglia, al momento giusto, cuocerli in abbondante acqua salata bollente; con lo scolapasta a manico estrarli mano a mano che siano cotti e disporli nel piatto da portata (fiammenghilla) e condirli con il töcco nel frattempo riscaldato e innevarli

di grana.

I ravioli sono un vecchio piatto; ne parla già Boccaccio nel Decamerone e ci descrive come condirli facendoli rotolare sui crinali di una montagna di grana. Se il raviolo merita il solo grana ne esalta il gusto, altrimenti il sugo, a volte predominante, compensa un raviolo scarso. Recenti ricerche d’archivio ne attribuiscono la nascita alla famiglia Raviolo (da cui il nome) di Gavi che gestiva la locale Stazione di Posta in corrispondenza della Dogana fra la Repubblica di Genova e il Ducato di Milano.