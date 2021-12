Fontanabuona: al via il concorso dei presepi - LevanteNews

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo

Concorso Presepi in Fontanabuona – Natale 2021 – 34.a edizione (25 dicembre 2021 – 16 gennaio 2022) . Organizzazione: Centro Culturale del Lascito Cuneo, Pro Loco di San Colombano Certenoli, associazione “il Piffero” di Cicagna, associazione “Colombo Fontanabuona 2000”

In numerose località della Fontanabuona si stanno preparando i presepi. Il tradizionale concorso, giunto quest’anno alla 34° edizione, rappresenta uno stimolo per chi ha la passione di allestire le rappresentazioni della Natività. Tuttavia il concorso non deve essere considerato, dicono gli organizzatori, una gara ma come una espressione del sentimento e della capacità realizzativa di chi vi dedica impegno e sacrificio. Tutti i presepi vanno infatti considerati sullo stesso piano, anche se alla fine la giuria stabilisce una graduatoria. Come negli ultimi due anni, ci saranno infatti “tre primi a pari merito”, tre “secondi” e tre “terzi”; tutti gli altri, elencati in ordine alfabetico per località, saranno “quarti a pari merito”. Per ognuno sarà stilata una motivazione.

Una delle raccomandazioni che è stata fatta ai “presepisti” riguarda la Natività, che deve essere posta con particolare risalto in posizione centrale e in buona vista. il Presepe, una tra le più significative tradizioni cristiane, deve rispettare certe regole e, tra l’altro, non ha bisogno di essere “sponsorizzato” da chicchessia. Se ciò dovesse avvenire sarebbe un oltraggio al buon senso e a ciò che il Presepe stesso intende rappresentare.

Un’altra raccomandazione riguarda il rispetto delle regole sanitarie. Questa edizione “in presenza” richiamerà certamente un gran numero di visitatori per cui sarà opportuno che vengano evitati assembramenti pretendendo che sia indossata la mascherina e rispettato il distanziamento.

Le adesioni al concorso, compilando l’apposita scheda che è stata inviata ad associazioni e parrocchie, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail info@lascitocuneo.it non oltre giovedì 16 dicembre per consentire la stampa dei depliant e delle locandine prima di Natale. Ovviamente vi possono aderire anche eventuali new entry, che in questo caso dovranno contattare il Lascito Cuneo, coordinatore del concorso, per avere la scheda.

Altre indicazioni da tenere presenti riguardano il periodo di esposizione, che va dal 25 Dicembre 2021 al 16 Gennaio 2022, con libertà di proroga, per chi lo desidera, a tutto gennaio; nonché il luogo ove i presepi possono essere allestiti: edifici di culto o altri locali, ma anche all’aperto, purché siano visitabili nei giorni e negli orari che ognuno si impegna a rispettare.

La Giuria farà la visita ai presepi nei giorni di fine-inizio anno ma chi non intende sottoporsi al suo giudizio può chiedere di essere considerato “fuori concorso”. Tuttavia anche in questi casi il presepe sarà incluso nell’elenco. Non è ancora sicura, invece, la votazione da parte dei visitatori mediante un tagliando. Ne verrà data comunicazione.

Anche quest’anno ci saranno i “Presepi messaggeri” di Vigànego, della zona pastorale di Sanpierdicanne e quello di Conscenti in Val Graveglia, ai quali è affidata la funzione di ambasciatori del Concorso all’esterno della Fontanabuona. Non mancherà (seppure in modo virtuale) – ed è il secondo anno che partecipa – quello di Amantea (Cosenza), molto bello per le sue vivaci e numerosissime figure, al quale è stata assegnata la qualifica di “Presepe ospite”.

La premiazione, alla quale saranno invitati, a livello di Autorità, i parroci, i sindaci nonché i tre rappresentati della vallata in Regione e nella Città Metropolitana, si svolgerà a Ferrada di Moconesi sabato 15 gennaio nel pomeriggio.