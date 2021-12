Covid: variante omicron anche in Liguria, su paziente di Andora - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Ospedale Policlinico San Martino

Grazie alla segnalazione della dottoressa Bianca Bruzzone e del professor Andrea Orsi, operativi presso il Laboratorio di Igiene diretto dal professor Icardi, è stata sequenziata questo pomeriggio, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron.

Il sequenziamento è derivato da approfondimenti su un caso di positività riscontrato su una donna di 71 anni residente ad Andora, reduce da un viaggio di piacere in Sudafrica. La donna non è ad ora ricoverata, ha effettuato due dosi di vaccino e presenta una bassa sintomatologia.

***************************************************************************

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Oggi per la prima volta in Liguria è stata isolata la variante Omicron, grazie al lavoro accurato e approfondito dei nostri esperti del Laboratorio di Igiene dell’Ospedale Policlinico San Martino, che ringrazio. E’ l’ulteriore dimostrazione del funzionamento delle nostra attività di screening e tracciamento. Fortunatamente la persona anziana contagiata aveva già ricevuto due dosi di vaccino e per questo presenta sintomi lievi che non richiedono il ricovero ospedaliero. Un’ulteriore dimostrazione dell’efficacia e dell’importanza della vaccinazione”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito a quanto emerso dai laboratori di Igiene del Policlinico.