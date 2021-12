Chiavari: parcheggio Assarotti, senza verde e senza ombra - LevanteNews

Dal Movimento 5 stelle Chiavari

L’ampliamento del parcheggio di corso Assarotti è concluso, la cosa positiva è che Chiavari ha più parcheggi con una tariffa che sarà agevolata per i residenti, quella negativa è che si sono perse delle occasioni. Si poteva fare un parcheggio di interscambio, o pensare ai trasporti pubblici, ma la scelta è stata diversa. Negli anni a venire qualcuno avrà lo spazio per spingere Chiavari verso il futuro e l’intermodalità, oggi stiamo fermi alle macchine private. Macchine, autobus, biciclette o motorini che siano, però, una cosa si poteva fare per il presente: ricordarsi che esiste il verde. Quello vivo, che respira, che fa ombra, definisce gli spazi, accompagna i percorsi. Certo, è da manutenere. Ma avrebbe permesso, con un po’ di pazienza, di avere 30°C sul piazzale, in estate, anziché 50°C, o di realizzare una barriera tra strada e parcheggio. Banalmente, anche solo di mostrare un po’ di bellezza.

