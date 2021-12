Calcio/ Rapallo Rivarolese, a guardia dei pali Fabrizio Pratticò - LevanteNews

Fabrizio Maria Pratticò ha firmato in data odierna con il Rapallo Rivarolese. Nato a Reggio Calabria nel 1990, Pratticò vanta una carriera di tutto rispetto. Un vero ‘giramondo’ che in oltre 14 anni ha giocato non solo in Italia (Serie C, Serie D e Eccellenza), ma anche in Svezia, Islanda e nelle Isole Salomone.

Trasferitosi a Rapallo per motivi di lavoro, nella stagione 2019/20 ha militato nel Gallico Catona, in Calabria, vincendo il premio come miglior portiere della categoria.