A12: tir tampona un veicolo, rallentamenti tra Rapallo e Recco - LevanteNews

Un tir ha tamponato un veicolo in A12 poco prima delle 9: il tratto interessato dall’incidente è stato quello tra Rapallo e Recco direzione Genova.

Fortunatamente il traffico non è andato in tilt grazie alla rimozione dei cantieri avvenuti il 2 dicembre scorso: ci sono stati rallentamenti ma una corsia libera ha permesso che non si formassero code.

Presenti sul posto sia i soccorsi che la polizia stradale per riportare la situazione alla normalità. Intanto da lunedì torneranno i cantieri e quindi si prevede una settimana difficile almeno fino al 20 dicembre quando è prevista l’ennesima pausa.